Reggio Calabria – Conferenza: “I fitotoponimi della Calabria meridionale”

Martedì 14 maggio 2019 alle ore 21:00, presso la sede del Club Alpino Italiano sezione Aspromonte in via Sbarre Superiori 61/C Reggio Calabria, il prof. Giovanni Spampinato terrà una conferenza su “I Fitotoponomi della Calabria Meridionale”.

La toponomastica, disciplina articolata ma affascinante, costituisce un importante strumento di lettura del territorio e delle sue trasformazioni nel tempo. Le indagini toponomastiche indirizzano e sostengono le ricerche storico-geografiche nonché quelle linguistico-antropologiche.

Giovanni Spampinato, docente Ordinario di Botanica Ambientale e Applicata presso il Dipartimento di Agraria Università Mediterranea di Reggio Calabria, è autore di oltre 130 pubblicazioni scientifiche e numerosi libri. Socio della Società Botanica Italiana (SBI) dal 1984, dell’Organizzazione per lo studio della flora del Mediterraneo (OPTIMA) dal 1987 e della Società Italiana di Scienza della Vegetazione (SISV) dal 1986. È stato coordinatore del “Gruppo di studio per la vegetazione” della Società Botanica Italiana e svolge attività di revisione per le riviste scientifiche: Plant Biosystem, Plant Sociology, Journal of Maps, Ecological Indicators, Forest@, e Italian Botanist.

La conversazione con il prof. Spampinato, nello specifico, riguarderà l’interessante studio dei fitotoponimi strettamente legati al rapporto tra piante, uomo e paesaggio. Inoltre ci aiuterà a conoscere e interpretare alcuni luoghi della nostra provincia i cui nomi, derivati dalla lingua greca e araba, sono condizionati dalle specie vegetali dominanti in quelle aree: Amendolea, Cerasi, Prumo, Mirto, Oliveto; o a confutare un’ipotesi di spiegazione etimologica. La fitotoponomastica consente, tra l’altro, di analizzare le variazioni nelle comunità vegetali e di evidenziare i cambiamenti che hanno interessato un territorio a causa dell’impatto antropico. Questo nuovo incontro a cura dei soci del CAI Aspromonte, va ad arricchire ulteriormente il bagaglio culturale dell’intera sezione. La tematica affrontata ribadisce l’importanza della raccolta e diffusione di queste informazioni, per comprendere meglio il territorio e le motivazioni di alcune denominazioni ad esso legate.