Reggio Calabria – Auto in fiamme in pieno centro: paura tra i passanti (FOTO)

Sono stati attimi di paura quelli che si sono vissuti in pieno centro a Reggio Calabria. In via Palamolla, una delle strade che collega Via Torrione a Via Aschenez, un Mercedes Ml è andato a fuoco mentre era in marcia.

Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento, ma è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che si sono dovuti impegnare severamente per domare le fiamme che hanno seminato il panico tra i passanti, in una zona particolarmente trafficata: soprattutto di giorno e in orario pomeridiano.

Ecco le foto (GLP):