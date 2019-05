Reggio Calabria- App ATAM-Trasporti e Sosta: abbonamenti sosta settimanale e mensile

Condividi

Dopo tre mesi dal lancio della nuova funzionalità sull’APP “ATAM-Trasporti e Sosta”, che consente il pagamento della sosta sulle strisce blu nella nostra città, ecco in arrivo un’ulteriore novità sulla nostra applicazione: l’introduzione di due abbonamenti, quello settimanale e quello mensile.

Dal prossimo 20 maggio, infatti, sarà possibile acquistare sull’App “ATAM-Trasporti e Sosta” sia l’abbonamento mensile, al costo di € 75,00 per una durata di 30 giorni, che l’abbonamento settimanale, al costo di €20,00 per una durata di 7 giorni. L’acquisto potrà essere effettuato utilizzando Paypal, la carta di credito o il credito caricato sull’applicazione stessa (c/o l’ufficio Front Office del Terminal Bus di Largo Botteghelle). Basterà selezionare, durante la procedura di acquisto, la data di attivazione dell’abbonamento scelto (entro 7 giorni), il veicolo e la relativa targa e scegliere di attivare/disattivare le notifiche che avvisano della scadenza due giorni prima e il giorno stesso. I due titoli di sosta, una volta acquistati vengono automaticamente convalidati per il giorno prescelto come inizio di validità. Gli abbonamenti attivati il giorno stesso, invece, saranno validi dall’orario di acquisto (es. 14:30) fino alle 23:59 del 7° (in caso di abbonamento settimanale) o 30° giorno (in caso di abbonamento mensile).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, presso il Terminal Bus di Largo Botteghelle (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00) o contattare, nei medesimi orari di apertura, al numero verde 800 28 26 00.

*Scarica qui l’App ATAM – Trasporti e Sosta

Apple Sore: https://itunes.apple.com/it/app/atam-trasporto-pubblico/id1319232023?mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.posytron.atam&hl=it