Reggio Calabria – Al via la sesta edizione contro l’abbandono dei rifiuti

Al via la sesta edizione di Let’s Clean Up Europe, la campagna europea contro il littering e l’abbandono dei rifiuti con numerose iniziative in Europa ed Italia. A Reggio Calabria sono due gli eventi programmati: Sabato 11 ore 9.30 “Puliamo la spiaggia di Gallico” organizzato da Rifiuti Zero Reggio Calabria. Sabato e Domenica invece è la volta del Canoa Club Enotria con Ridiamo vita alle “Tre Fontane” sul lungomare di Catona. AVr si occuperà del ritiro dei rifiuti raccolti.

Let’s Clean Up Europe è promosso in Italia dal Comitato Promotore Nazionale, composto da CNI Unesco come invitato permanente, Ministero dell’Ambiente, del Territorio e della Tutela del Mare, AICA, dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, dalla Città Metropolitana di Torino, da Utilitalia, da Legambiente, Regione Siciliana e da ANCI. Partner tecnico ERICA Soc Coop.

Parallelamente alle azione di pulizia, lo scopo della campagna è ricordare quanti rifiuti vengono prodotti, da dove vengono e riflettere su come poterli separare e riciclare al meglio. Anche per questo, è richiesto, di provvedere a una raccolta separata dei rifiuti raccolti durante l’azione e avviarli a riciclo e a corretto smaltimento.

Associazione Rifiuti Zero Reggio Calabria