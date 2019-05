Reggio Calabria – Al teatro “Cilea” #Imadancer for Hospice 2019

Condividi

L’Asd scuola di danza–centro studi MAD con la direzione Artistica di Alessia Pizzichemi, insieme con l’Hospice Via Delle Stelle presentano #Imadancer for Hospice 2019.

Prezioso appuntamento, frutto di un anno di impegno, dedizione e passione, al quale prenderanno parte tutti gli allievi sul palco del teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, sabato 22 Giugno alle ore 20 dove, finalmente, avranno occasione di dimostrare il loro intenso lavoro intrattenendo il pubblico con originali e coinvolgenti coreografie che spazieranno dalla danza classica alla moderna, dalla contemporanea a quella urbana.

L’evento, anche quest’anno, avrà una doppia valenza e quindi, un altro grande e importante obiettivo: sostenere e promuovere la realtà dell’Hospice Via Delle Stelle, attraverso la danza, soprattutto tra i giovani, educandoli alla solidarietà.

L’ingresso a teatro, esclusivamente su invito, è gratuito e si può effettuare un’offerta libera alla prenotazione del biglietto o anche direttamente a teatro.

E’ possibile contribuire con una donazione presso la sede del Centro Studi M.A.D. (da oggi fino al 21 giugno 2019); presso il Teatro “Cilea” la sera dello spettacolo o tramite una raccolta fondi on-line fino al 22 Giugno.

“E’ sufficiente un piccolo gesto di ognuno di noi per fare la differenza e consentire all’Hospice di sopravvivere, perché non è sufficiente aggiungere giorni di vita, bisogna aggiungere vita ai giorni che rimangono” – affermano gli organizzatori Marco Rizzi e Alessia Pizzichemi.

La cultura delle cure palliative, l’eccellenza delle prestazioni che i medici, gli infermieri, tutto il personale sanitario e amministrativo forniscono alle persone assistite dall’Hospice, sono un patrimonio cittadino che non si può e non si deve disperdere e, la trasparenza che ha caratterizzato questa gestione merita maggior rispetto istituzionale.

Clicca qui per altre info:

https://www.retedeldono.it/it/progetti/hospice-via-delle-stelle/imadancer-for-hospice