Reggio Calabria – Al “Polimeni” il secondo Memorial Lucia per Hospice

E’ tutto pronto per il “Secondo Memorial Lucia per Hospice” in programma il prossimo 25 e 26 Maggio al circolo “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria. L’evento ha lo scopo di ricordare una donna e amica speciale prematuramente scomparsa, Lucia Di Lorenzo, ma anche raccogliere fondi a favore della struttura Hospice Via delle Stelle di Reggio Calabria.

Promotrice di questo evento Angelita Racco, istruttrice di fitness ed inseparabile amica di Lucia, che insieme alla famiglia Di Lorenzo, per il secondo anno consecutivo, mette in moto un’incredibile “macchina solidale” per aiutare i pazienti della struttura sanitaria.

Una due giorni ricca di celebrazioni svolte all’insegna dello sport grazie alle tante attività previste nel programma e seguite da insegnanti e coach esperti del fitness.

Si inizia sabato 25 con la break dance, step, esibizioni di Judo, danze popolari e balli caraibici per poi proseguire domenica 26 con la ginnastica posturale e tanto altro ancora.

La prima edizione è stata un successo grazie ad uno splendido staff, alla collaborazione del Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” e alla partecipazione di centinaia di reggini accorsi per donare e partecipare attivamente all’evento.

“La mancanza è la più forte presenza che si possa sentire e il ricordo di Lucia vive sempre in noi – afferma l’organizzatrice del memorial Angelita Racco – Sarà un weekend di sano movimento, una due giorni per ricordare una donna straordinaria, solare, un’amica indimenticabile grazie alla quale ancora una volta, ci riuniremo per centrare l’obiettivo di aiutare il nostro prossimo”.