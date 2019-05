Reggio Calabria – Al Metropolitano una serata all’insegna della musica brasiliana

Condividi

Sarà una serata davvero straordinaria ed all’insegna della musica brasiliana quella organizzata dalla Massimo Lazzaro Video Productions sabato 4 maggio al Cineteatro Metropolitano DLF.

Protagonista assoluta sarà, infatti, la paulistana Christianne Neves, pianista, compositrice, arrangiatrice, direttrice musicale e polistrumentista che nel corso del suo spettacolo darà, come al solito, il meglio di se attraverso un viaggio musicale dettato dalle note coinvolgenti del suo pianoforte. Uno spettacolo che, oltre a comprendere diversi brani tratti dai suoi lavori (“Refugio”, “Duas Madrugadas” e “Eyin Okan”), toccherà inevitabilmente diversi classici della MPB (Musica Popular Brasileira). Si ricorda che Christianne Neves dal 1994 al 2000 ha fatto parte dell’orchestra di salsa “Heartbreakers” e dal 2000 al 2009 con l’orchestra “Havana Brasil”.

Ha collaborato e suonato con vari musicisti e cantanti della scena musicale brasiliana come Paulinho Da Viola, Elza Soares, Gal Costa, Daniela Mercury, Luiz Chavez, Rita Ribeiro, Chico Cesàr, Vanessa da Mata e tanti altri. Ha, inoltre, diretto e suonato in vari spettacoli teatrali come Rocky Horror Picture Show, Cabaret, They Are Planing Our Song, Kiss me kate, Little Shops for Horros e Opera do Malandro.

Nel 2008 con il suo quartetto, ha partecipato all’importante Festival de Lapataia – Punta del Leste (Uruguai). Ha diretto, arrangiato e realizzato il Dvd della cantante e compositrice Fernanda Porto (“Fernanda Porto Ao Vivo”), con più di 30 musicisti sul palco, partecipando con la stessa a tre tournée europee nel 2008, 2011 e 2012. Ormai di casa in Italia, dal momento che tutt’ora è impegnata in diversi concerti nel nostro paese, Bologna, Roma, Napoli, Palermo, Milano e Reggio Calabria, in data unica in Calabria.

Christianne Neves nel corso del concerto reggino (ora d’inizio 17.30 e biglietto d’ingresso a 10 euro) duetterà per alcuni brani con la talentuosa cantante polistenese Maria Tramontana, splendida voce e già abbastanza conosciuta per la sua passione verso la MPB.