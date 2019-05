Reggio Calabria – Al liceo “Volta” lunedì premio Cosmos

Condividi

Studenti e professori di tutta Italia confluiranno lunedì 20 maggio a Reggio Calabria per discutere e proclamare il nome del vincitore della prima fase del Premio Cosmos, sezione “Studenti”.

L’iniziativa, presentata lo scorso 21 giugno scorso a Palazzo Alvaro, muove dall’obiettivo di divulgare la conoscenza scientifica tra i giovani e permettere loro di leggere testi del settore, confrontarsi e scegliere il loro preferito.

In tutto sono stati 25 gli istituti ammessi a partecipare al Premio ideato dall’astrofisico reggino Gianfranco Bertone, affiancato a nomi prestigiosi del panorama scientifico internazionale.

Cristiano Galbiati, con “Le entità oscure”, Eli Maor, con la “La musica dai numeri”, Luca Perri con “Astrobufale”, Govert Schilling, con “Onde nello spaziotempo” e Ian Stewart con “I numero uno”, gli autori dei volumi letti e recensiti dai giovani partecipanti che, proprio lunedì, “voteranno” la scienza e sceglieranno, tra i cinque indicati, il testo vincitore.

L’assemblea, a porte chiuse, si svolgerà dalle ore 15.30 presso il Liceo Statale “Alessandro Volta”.

A seguire, alla presenza del Dirigente Scolastico Angela Maria Palazzolo, delle autorità e del Comitato organizzatore del Premio, si svolgerà la cerimonia di presentazione delle scuole partecipanti durante la quale saranno resi noti i risultati della votazione.

Le recensioni scritte dagli studenti saranno valutate da una giuria di esperti e le migliori saranno pubblicate sul quotidiano Repubblica.it

I risultati di questa selezione saranno resi noti alle scuole entro il prossimo mese, in occasione della seconda fase del premio, ovvero la cerimonia conclusiva dell’intera manifestazione, prevista per il 21 giugno a Reggio Calabria.

In quella data si conoscerà anche il nome del miglior testo scientifico pubblicato in Italia, sulla base delle valutazioni prodotte, questa volta, della giuria di esperti.

Lunedì 20 maggio, nella sede citata, oltre al Dirigente Scolastico Palazzolo, per la fase relativa alla proclamazione del vincitore per la sezione Studenti, prevista per le ore 17.30, saranno presenti il Sindaco della Città Metropolitana, Giuseppe Falcomatà, il Presidente del Consiglio Regionale, Nicola Irto, il Dottor Maurizio Piscitelli, Dirigente USP di Reggio Calabria, Giuseppina Attanasio, Dirigente Città Metropolitana di Reggio Calabria. Interverranno Angela Misiano, responsabile scientifico del Planetario Pythagoras, Melania Borzumati, referente per il Premio Cosmos sezione studenti, e Gianfranco Bertone Presidente del Premio Cosmos.