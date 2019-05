Reggio Calabria – A Riace presentazione della fondazione “E’ stato il vento”

Condividi

Oggi, presentazione della Fondazione “E’ Stato il vento” e dei progetti collegati (turismo solidale, accoglienza, economia solidale, programmi culturali) che stanno per ripartire a Riace grazie alla solidarietà internazionale.

In questi mesi singoli cittadini, associazioni, scuole, parrocchie Università in Italia e dall’estero hanno infatti partecipato ad una grande gara di solidarietà, di vicinanza in sostegno al progetto di Accoglienza che ha saputo parlare a tutta la società italiana ed europea. Ne parlerà Alex Zanotelli insieme agli altri componenti della Fondazione Dal 13 aprile, sui social network di molti dei nomi della musica italiana, circola l’immagine del manifesto “È stato il vento – Artisti per Riace”, un’iniziativa nata spontaneamente e condivisa, non solo dal mondo dell’arte, per sostenere il modello di integrazione messo in atto a Riace nel corso di un’esperienza ventennale In 113 artisti hanno aderito e alcune migliaia di persone Dario Brunori e i Marlene Kuntz saranno presenti all’incontro con una testimonianza. Daniela Conti di U.I.S.P (Unione Italiana Sport per tutti) presenterà l’edizione 2019 “Mondiali contro il razzismo che si terrà a Riace tra il 5 e il 7 luglio 2019 e che porterà nella cittadina calabrese circa duemila sportivi da tutta Italia. L’appuntamento è per le ore 15 e a seguire Anfiteatro musica “Io sto con Riace” con gli artisti Francesco Loccisano Chitarra Battente, Marvanza, Manuela Cricelli, Marco De Leo, Vincenzo Oppedisano, Francesca Salerno.