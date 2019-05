Reggio Calabria – A lezione di comicità con Gianpiero Perone

Condividi

Dopo le interessanti lezioni sul personaggio comico tenute nel mese di aprile dalla docente dell’accademia del comico Laura Formenti, proseguono gli incontri del corso di teatro comico e cabaret 2019 ideato e realizzato dall’associazione culturale arte e spettacolo Calabria dietro le quinte nell’ambito del progetto New Theatre Training con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e sostenuto dal bando Funder35 – l’impresa culturale che cresce promosso da 18 Fondazioni associate ad Acri.

Il 25 e 26 maggio al cine teatro Metropolitano di Reggio Calabria si terranno le lezioni di comicità del comico Gianpiero Perone, volto noto della trasmissione comica Colorado e docente dell’accademia del comico di Torino. Nell’ambito degli incontri previsti si svilupperanno i moduli relativi al testo comico e allo studio del meccanismo comico, coinvolgendo i partecipanti in attività pratico-teoriche con la sperimentazione di nuovi personaggi e sketch originali attraverso l’analisi del testo comico e l’applicazione dei principali schemi della comicità. Il corso si concluderà nel mese di luglio con le ultime lezioni dell’attore reggino Gennaro Calabrese.

Il corso nella sua programmazione rappresenta un’esperienza innovativa sul territorio calabrese, consente ai giovani attori calabresi di confrontarsi con esperienze di docenti qualificati di spessore nazionale sperimentando nuove forme di comicità e di espressione teatrale.

Nei prossimi mesi, nell’ambito di New Theatre Training saranno attivati i corsi di regia teatrale, televisiva e cinematografica e una nuova edizione del corso di organizzatore di eventi a partire dal mese di settembre.

Per info e iscrizioni ai corsi o ai singoli moduli dei docenti è possibile inviare una e-mail a

calabriadietrolequinte@gmail.com oppure consultare la pagina facebook associazione calabria dietro le quinte.