Condividi

In zona San Gregorio torrente Valanidi nella notte si è sviluppato un incendio in un capannone adibito a deposito.

Le operazioni di spegnimento sono state difficoltose e si stanno dilungando, oltre che per la natura dei materiali coinvolti anche per il collasso della struttura e della copertura in eternit che ha richiesto ai Vigili del fuoco intervenuti delle particolari procedure.