Proseguono i lavori di rifacimento del manto stradale in via del Torrione

Condividi

Proseguono i lavori per il nuovo manto stradale in via del Torrione, area urbana del centro cittadino di Reggio Calabria. Dopo l’avvio dello scorso 15 maggio, stanno per essere ultimate in queste ore le operazioni di scarifica del vecchio asfalto.

L’intervento prevede complessivamente il rifacimento e il ripristino delle funzionalità dei pozzetti per la raccolta e il deflusso acque meteoriche ed il conseguente rifacimento del manto stradale nel tratto compreso tra Via Largo Morisani (intersezione compresa) a Via Palamolla (intersezione compresa).

Il rifacimento del manto stradale delle vie principali del centro cittadino rientra nel più ampio progetto di riqualificazione delle strade cittadine finanziato con il masterplan dei Patti per il Sud su indirizzo del Sindaco Giuseppe Falcomatà, del Vicesindaco con delega ai Patti per il Sud Armando Neri, che questa mattina si è recato sull’area del cantiere di via del Torrione per verificare personalmente il proseguo delle operazioni, e del consigliere delegato alle manutenzioni stradali Filippo Burrone.

“Ai cittadini chiediamo ancora un po’ di pazienza per via dei disagi alla circolazione che l’intervento sta provocando – ha dichiarato Neri – trattandosi di una delle arterie stradali più sollecitate della città. Non è un caso che sia stata indicata tra le priorità, dopo i lavori della zona nord e quelli, in fase di avvio, della zona sud”.

“I lavori – ha aggiunto il consigliere delegato alle manutenzioni stradali Filippo Burrone – proseguiranno nelle prossime settimane con altre vie della zona del centro e sud della città. Siamo certi che, al di là dei piccoli disagi che si creano alla circolazione, il completamento dei lavori determineranno un effettivo miglioramento alla sicurezza del traffico veicolare”.