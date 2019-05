Pavimentazione rampe svincolo RC-Gallico, limitazioni al transito

Condividi

Per l’esecuzione dei lavori di nuova pavimentazione sulle rampe dello svincolo di ‘Reggio Calabria/Gallico’, lungo l’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, da lunedì 27 maggio si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare.

Nel dettaglio, a partire dalle ore 6.00 di lunedì 27 maggio e fino alle ore 6.00 di mercoledì 29 maggio, sarà attiva la chiusura delle rampe in ingresso e di uscita della carreggiata nord dello svincolo di ‘Reggio Calabria/Gallico’ al km 3,554 della A2.

Il traffico veicolare in direzione di Salerno ed in uscita allo svincolo di Reggio Calabria/Gallico potrà usufruire del successivo svincolo di Campo Calabro, con rientro in Autostrada al medesimo svincolo in direzione Reggio Calabria.

Il traffico veicolare in ingresso allo svincolo di Reggio Calabria/Gallico in direzione Salerno potrà usufruire dello svincolo di Villa San Giovanni, raggiungibile attraverso la strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore’.

Inoltre, a partire dalle ore 6.00 di mercoledì 29 maggio e fino alle ore 6.00 di venerdì 31 maggio, sarà in vigore la chiusura delle rampe in ingresso e di uscita della carreggiata sud dello svincolo di Reggio Calabria/Gallico al km 3,521.

La circolazione in direzione di Reggio Calabria ed in uscita allo svincolo di Reggio Calabria/Gallico potrà usufruire del successivo svincolo di Reggio Calabria/Porto, con rientro in Autostrada al medesimo svincolo in direzione Salerno.

La circolazione in ingresso allo svincolo di Reggio Calabria/Gallico in direzione Reggio Calabria potrà usufruire dello svincolo di Reggio Calabria Porto, raggiungibile attraverso la strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore’.

Tempi e modalità d’intervento sono stati condivisi con gli Enti Locali – comprese le amministrazioni del Comune e della Città Metropolitana di Reggio Calabria – durante un Comitato Operativo per la Viabilità presso la Prefettura di Reggio Calabria.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148