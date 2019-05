Passaggio di consegne al Comando Vigili del Fuoco di Reggio Calabria

Condividi

Nella mattinata di oggi, presso il Comando dei Vigili del Fuoco vi è stato il passaggio diconsegne tra il Dirigente reggente uscente, ing. Marco GHIMENTI e il Dirigente subentrante ing.

Carlo METELLI.

Salutando il Comando, l’Ing. Marco GHIMENTI, destinato a ricoprire l’incarico di dirigente

della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco dell’Emilia Romagna, ha ringraziato tutto il personale per l’intensa e professionale attività svolta, nel periodo di permanenza al Comando di Reggio Calabria.

L’ing. Carlo METELLI, Dirigente Superiore, assume da oggi l’incarico di Comandante dei Vigili del fuoco della Città metropolitana di Reggio Calabria.

In precedenza l’ing. METELLI ha svolto, presso il Comando di Roma, l’incarico di

responsabile dei distaccamenti aeroportuali di Fiumicino e Ciampino.

Nominato primo dirigente nel giugno del 2009 ha rivestito l’incarico di Comandante di Matera.

Dall’1 marzo 2011 ha rivestito l’incarico della Direzione Centrale per l’Emergenza Area V soccorso speciale aeroportuale fino al 31 dicembre 2013. Dal primo gennaio 2014 al 15 settembre 2015 è stato responsabile della flotta aerea antincendio boschiva Canadair per poi passare a dirigere le Scuole Centrali Antincendio.

Da due anni, e fino al 26 maggio p.v., è dirigente del Centro Operativo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

L’ing. Carlo METELLI ha sottolineato come prendere il posto del suo predecessore sia motivo di orgoglio e di grande responsabilità, per la direzione di “un Comando organizzato e performante”, con l’impegno di mantenere e ove possibile, migliorare, i livelli di eccellenza raggiunti esprimendo nel contempo la convinzione che tutto il personale continuerà col solito

costante impegno a farlo progredire rendendolo capace di affrontare le sfide che si presenteranno in futuro garantendo, da parte sua, il massimo impegno e determinazione

nell’affrontare le problematiche che si proporranno.