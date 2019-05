Pasquale Minniti nella “Fearless top 10”, fotografo dell’anno in Brasile e Italia

Condividi

di Grazia Candido – Il giovane fotografo Pasquale Minniti con i suoi scatti, si fa spazio nel contest internazionale “Fearless Award” e nella “Fearless top ten” è il fotografo dell’anno in Brasile e in Italia.

Al concorso, indetto dalla prestigiosa associazione fotografica Fearless Photographers che comprende circa 15 mila fotografi provenienti da ogni angolo del mondo, partecipano più di 10 mila immagini di straordinaria bellezza artistica e, in ogni edizione, viene eletto il fotografo dell’anno. Un riconoscimento di importanza mondiale ma anche motivo di grande orgoglio per i fotografi, per gli sposi e per tutti quelli che lavorano e vivono grazie al mercato del Wedding.

Quindi, un altro rilevante riconoscimento per il giovane imprenditore reggino che tra i premi portati a casa, annovera anche un terzo posto al Wpja Wedding Photo Journalist Association, un primo posto al Master of Italian Wedding Photographer consolidato per ben due anni consecutivi, un quarto posto all’Ispwp e un primo posto al concorso internazionale “Inspiration” svoltosi in Brasile.

Sin da piccolo, Pasquale amava osservare i dettagli, carpire la bellezza dei paesaggi, perdersi negli sguardi, incorniciare le emozioni e questa passione oggi è diventata un lavoro che lo porta in giro per il mondo.

Un talento riconosciuto non solo in Italia ma anche all’Estero tant’è che il giovane fotografo con tutto il suo team di esperti collaboratori, è popolare tra i novelli sposi in Svizzera, Austria, Barcellona, Londra, Parigi, Dubai, India, Marocco e protagonista di un tour in Cambogia.

A Novembre poi, realizzerà un servizio matrimoniale anche a New York perché “moltissime coppie hanno visto e apprezzato il mio lavoro e nonostante, a volte, i viaggi siano davvero lunghi e stancanti, il pensiero di rendere felice gli sposi, di realizzare un loro sogno è la più grande ricompensa di tutte le fatiche”.

Quando parla dei suoi lavori svolti o quelli che andrà a realizzare, Pasquale lascia trasparire la sua creatività, la genialità nel produrre vere “opere arte” in uno scatto e la fantasia di rendere uno dei giorni più importante della vita indimenticabile. Un estro riconosciuto anche da alcuni siti e testate giornalistiche internazionali come “Huffpost” in America o “The Sun” a Londra sui quali è stata recentemente pubblicata una delle sue foto più “pazze”.

“Molti mi chiedono come mai non sono andato via da Reggio Calabria e rispondo sempre che, nonostante le opportunità siano diverse e poche in un territorio difficile, io amo la mia terra – afferma il giovane imprenditore – Un amore che cresce ogni giorno e che si concretizza con un lavoro che prende piede sul territorio con l’apertura di una nuova sede nel centro storico della città ma anche che porto fuori per far conoscere al mondo il vero Sud. A Reggio Calabria ci sono bravi e seri professionisti che hanno davvero voglia di cambiare rotta. Tra qualche mese, alcuni fotografi provenienti dall’India e dal Brasile verranno in Italia per seguire come lavoro e questa è una sinergia importante per creare sviluppo e, soprattutto, gemellaggi professionali”.