Palmi – Tutto pronto per la seconda edizione della festa dell’Europa

Il prossimo Giovedì 9 maggio 2019 , a partire dalle ore 09, presso la Sala del Consiglio comunale di palazzo San Nicola, avrà luogo la seconda edizione della Festa dell’Europa, organizzata dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Palmi. Per la sua edizione 2019, la festa ha ottenuto l’alto Patrocinio del Parlamento Europeo.

Come nel 2018, la manifestazione sarà tenuta nel giorno in cui in tutti gli Stati dell’Unione celebrano la giornata dell’Europa, che ricorda la Dichiarazione di Schuman, rilasciata nel 1950 dall’allora Ministro degli Esteri francese, considerata come il primo discorso politico ufficiale su una nuova forma di cooperazione politica per l’Europa e che diede inizio al processo di integrazione europea. La festa coinvolgerà attivamente i ragazzi delle scuole palmesi, che saranno i veri protagonisti e destinatari della festa.

L’Amministrazione Comunale prosegue nel suo percorso di divulgazione di quelli che sono gli alti valori ed i principi fondanti dell’Unione Europea, con la convinzione che questa sia una vera opportunità di arricchimento per i giovani, la speranza di far attecchire in loro l’amore per la collettività e la consapevolezza delle opportunità offerte dall’Unione Europea.