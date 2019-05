Palmi (RC) – Presentazione a Palazzo Madama trentesima edizione della Varia

Condividi

Grande attesa per gli spettacoli musicali di Luca Carboni e Mario Biondi, che si terranno rispettivamente nei giorni 18 e 25 agosto 2019.

Il Comitato Varia di Palmi è infatti al lavoro, quotidianamente, attraverso il nutrito gruppo di persone coordinate dal presidente Saverio Petitto, per definire il programma della manifestazione che prevede oltre 40 appuntamenti, ospiti di prestigio e il coinvolgimento di un’ampia rete di partner.

La manifestazione simbolo della Città di Palmi, che aspira a conquistare la scena nazionale e internazionale, verrà presentata il prossimo 16 maggio al Senato della Repubblica.

Da pochi giorni, è attivo anche il nuovo Sito Internet della Varia di Palmi (www.variadipalmi.eu) – messo a punto dallo staff comunicazione – una vera e propria guida alla scoperta della festa giunta alla sua trentesima edizione.

Il portale è uno strumento al servizio degli addetti ai lavori ma anche di tutti i visitatori che vorranno scoprire tutto quello che ruota attorno alla manifestazione, e sarà costantemente aggiornato sui numerosi eventi in programma tra il 10 e il 25 di Agosto 2019.

La volontà del Comitato è quella di consegnare al visitatore una lente d’ingrandimento sulla festa, soprattutto nell’ottica turistica. Nella sezione Turismo del sito, infatti, ampio spazio è stato riservato anche ai luoghi di interesse e alle attrattive offerte dalla Città di Palmi.

Gli appuntamenti musicali con Biondi e Carboni, come le tante altre attività che verranno svelate via via nei prossimi giorni, sono frutto di un accordo sinergico tra il presidente Petitto e il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio, insieme per offrire alla Città un’occasione unica.

All’incontro a Palazzo Madama, parteciperanno il presidente Regione Calabria Mario Oliverio, il presidente del Consiglio della Regione Calabria Nicola Irto, il sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, il senatore della Repubblica Marco Siclari, il presidente onorario del Comitato Varia Armando Veneto, il presidente dell’Associazione ICARO Salvatore Panetta. La conferenza sarà introdotta dal presidente CRE – Calabria Roma Europa Domenico Naccari e moderata e condotta dai giornalisti Arcangelo Badolati e Simona Rolandi. Nel corso dell’evento sarà proiettato un filmato sulla Varia a cura di Enzo Barone e Salvatore Panetta e ci saranno gli interventi del sindaco della Città di Palmi Giuseppe Ranuccio e del presidente del Comitato Varia Saverio Petitto.

«Stiamo lavorando alacremente per dare vita a un programma ricco e di qualità – afferma il presidente del Comitato Saverio Petitto – e questo è possibile grazie alla grande squadra di volontari che si sta impegnando, mettendo al servizio le proprie competenze e il proprio tempo». «Avere nel programma, grandi nomi come quello di Mario Biondi e di Luca Carboni, però, è stato possibile – sottolinea il presidente Petitto – grazie all’investimento economico del Comune di Palmi, degli altri partner istituzionali, Regione Calabria e Città Metropolitana e grazie al sostegno economico dei privati, che a vario titolo stanno contribuendo a finanziare la manifestazione, in particolare be2be, un’azienda fondata dal giovane imprenditore palmese Daniele Laface, che sento il dovere di ringraziare personalmente e a nome di tutto il Comitato Direttivo per la fiducia, la disponibilità e l’amore per la nostra terra».