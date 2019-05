Nuovo singolo “Nell’anno del topo” del cantante Adriano Modica

Condividi

Nuovo singolo “Nell’anno del topo” del cantante e compositore Adriano Modica che conclude la sua saga dei supereroi in “bassa fedeltà” iniziata con “Soundcheck” e proseguita con “Madre”, “Il giorno nasce piano”, “Giovedì” , “Super Babbo Natale” e “La luce è lenta”.

I brani, ai quali sono sempre associati dei videoclip, vengono rilasciati in free download sui canali ufficiali dell’artista.

Quello che Modica ci propone è un progetto musicale ma anche di videoarte, in cui il marchio di fabbrica resta in bilico tra classico e sperimentale, tra canzone d’autore e suggestioni elettroniche.

Per rimediare ai danni dell’ego ancora una volta, Modica prende in prestito degli immaginari per giocarci su: questa volta si tratta della simbologia legata ai sogni mentre il titolo gioca con la simbologia del calendario cinese.

I topi, ai quali si associano pericoli e avversità sia interiori che provenienti dall’esterno, trovano terreno fertile per distruggere indisturbati nel momento in cui la vittima è troppo distratta dai deliri dell’ego ed indaffarata a sentirsi invincibile ed indistruttibile proprio come un supereroe.

“Dopo esserci resi conto dell’illusione è attraverso il rituale del fuoco che possiamo raggiungere la salvezza, rituale in cui simbolicamente si distrugge per purificare tutto ciò che era marcio per poter ricostruire e ripartire” – spiega il cantante – Per la produzione di questo brano vanto la collaborazione di Fabio Genco che ne suona anche le parti di basso, chitarra, tastiere e della batteria di Fabio Rondanini” .

E come dice la canzone “certe volte noi credevamo di essere eroi ma non era vero niente”.



