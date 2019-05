Nuovo incontro per il progetto plastic-free: crescono le adesioni (RC)

Condividi

Plastic-free a Reggio Calabria, ultime battute prima di procedere all’adozione di uno specifico provvedimento volto alla sensibilizzazione di operatori e cittadini e alla maggior riduzione possibile di oggetti in plastica monouso.

S’è svolto oggi a Palazzo Alvaro il terzo momento d’ascolto e concertazione con imprenditori, associazioni rappresentative degli esercenti, soggetti politici e associazioni ecologiste.

Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha raccolto le proposte provenienti da Fipe-Confcommercio, Verdi, Coordinamento per l’Ambiente e da esponenti di Worldrise che hanno partecipato alla riunione via Skype dalla Gran Bretagna. Nei prossimi giorni, come osservato dal presidente Giuseppe Nucera, anche Confindustria Reggio Calabria proporrà iniziative mirate.

Ne è emersa grande attenzione alle questioni partecipative e a fornire ogni possibile supporto ai commercianti che diano inizio a un cammino virtuoso in direzione plastic-free, anche attraverso l’organizzazione d’acquisti collettivi e sconti consistenti sui costi dei materiali ecocompatibili.

Entro fine mese avrà luogo la prossima e ultima riunione con interessati e stakeholder, di taglio strettamente operativo e di raccordo.

Come esposto dal primo cittadino reggino a conclusione dell’incontro, sempre tenendo fede alla logica della premialità per gli operatori commerciali che vorranno aderire al percorso per contrarre al massimo i volumi d’oggetti in plastica monouso adoperati senza per questo penalizzare i non aderenti, i prossimi giorni saranno utilizzati per predisporre la delibera di Giunta che metta a sistema tutti i suggerimenti formulati in precedenza.

L’indirizzo illustrato ai presenti riguarda l’attivazione di una massiccia campagna di sensibilizzazione, incentivi per gli esercenti che aderiranno alle iniziative plastic-free e ulteriori isole pedonali nelle aree del tessuto urbano caldeggiate dagli operatori commerciali.

Al termine dell’incontro il sindaco ha annunciato l’intenzione dell’Amministrazione Metropolitana e Comunale di aderire, partecipando attivamente, alla manifestazione #plasticfreeGC promossa dalla Direzione Marittima di Reggio Calabria, in programma per il prossimo 24 maggio.