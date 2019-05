Nuovi talenti festival: vince la reggina Francesca Presto

Condividi

E’ Francesca Presto cantautrice 18 anni di Reggio Calabria con il suo brano “Se vuoi parlare” ad aggiudicarsi la vittoria nella finalissima dell’ottava edizione della manifestazione canora nazionale “NUOVI TALENTI FESTIVAL” svoltasi a Tropea in Piazza Cannone , Francesca canta da quando era bambina e la musica fa oramai parte della sua vita e con la musica vuole trasmettere tutta la sua emozione la giovane artista ha ottenuto che gli venga prodotto dall’organizzazione un brano inedito, un video, la presentazione alla sezione nuove proposte del prossimo festival della canzone italiana , la relativa promozione e la successiva partecipazione in qualità di supporter ad un tour live ed aprire i concerti di un artista della fascia big. La giuria ( formata da Matteo Amantia leader e voce degli Sugarfree, dal noto cantautore Kram autore anche per Marco Mengoni, Lorenzo Fragola e Lele, dalla musicista Ambra Scamarda , dall’assessore agli affari generali del Comune di Tropea Greta Trecate e dal presidente del Consiglio Comunale della città di Tropea Francesco Monteleone) non ha avuto un compito facile in quanto si è trovata di fronte ad un pari merito fra Francesca Presto e l’artista siciliano Junior Luis con che ha proposto il brano “Non te la tirare” un pezzo spiritoso, ironico, attuale e gradevole che sicuramente sarà uno dei tormentoni dell’estate 2019 dopo aver fatto ricantare i due concorrenti e dopo una nuova votazione l’ago della bilancia ha segnato il nome di Francesca Presto.

Note di merito anche ai finalisti Andrea Capasso , Lorenzo Pelle, Chiara Rizzo, Laura Giordano e Daniele Serra ed alla manifestazione che nell’insieme è stata di alto livello artistico.

La manifestazione è stata condotta con grande maestria ed abilità dal giornalista radiotelevisivo Domenico Notaris.

Venerdi 17 Maggio Tropea è diventata per qualche ora “città della musica” in quanto per l’occasione sono giunti in città oltre 20 produttori discografici di fama nazionale che sono rimasti meravigliati dalle bellezze naturali e storiche della città ed alcuni di loro la hanno già scelta come location per girare i futuri video di importanti artisti nazionali pertanto si è rivelata azzeccata la scelta dell’Amministrazione Comunale di Tropea di dare il patrocinio all’evento.

A tutti i concorrenti è stato consegnato un elegante riconoscimento a cura dell’AFI Associazione Fonografici Italiani mentre la produzione del nuovo brano alla vincitrice sarà realizzata grazie al contributo del Nuovo Imaie di Roma ( Istituto Mutualistico artisti interpreti ed esecutori.

L’organizzazione è della Momenti Sonori e della Edizioni Musicali Miseria e Nobiltà di Milano mentre media partner è da sempre il gruppo radiotelevisivo nazionale ADN ITALIA che promuoverà i brani partecipanti alla finale sia radiofonicamente che televisivamente.