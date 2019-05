Montebello Jonico: USB esulta per stabilizzazione LSU-LPU

Condividi

Finisce il calvario dei lavoratori precari del comune di Montebello Jonico che da oltre vent’anni garantiscono lo svolgimento di servizi essenziali per l’amministrazione comunale. Grazie all’impegno dell’USB e alla sensibilità dell’amministrazione montebellese e del Sindaco Ugo Suraci questi lavoratori diventano finalmente dipendenti comunali a tutti gli effetti.

Mentre il destino di tanti lavoratori ex Lsu-Lpu è ancora gravato da forte incertezza la scelta di Montebello Jonico, il coraggio dimostrato da questi amministratori, deve rappresentare un esempio per tutte le amministrazioni calabresi, al fine di chiudere finalmente questa partita infinita.

L’USB il 5 giugno sarà nuovamente al Ministero del lavoro a insistere con il Governo affinché si svolgano tutti i passaggi per ottenere la tanto agognata stabilizzazione per questo precariato storico. Intanto porgiamo i nostri migliori auguri ai lavoratori di Montebello Jonico per un futuro con meno incertezze e più serenità.