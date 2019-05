Mario Biondi in concerto a Palmi

Condividi

In occasione della Varia 2019, la Città di Palmi ospiterà grandi eventi musicali. Su tutti il concerto di Mario Biondi in Piazza I Maggio, il 25 agosto. Mario Biondi arriverà in Calabria per l’unica data del suo tour europeo 2019, per la prima volta a ingresso libero.

La tappa di Palmi è infatti una delle speciali serate in Italia previste per la prossima estate da Mario Biondi: si tratta di pochi ed esclusivi appuntamenti, dove il cantante sarà accompagnato dai sei grandi musicisti, che collaborano con lui da più anni: Federico Malaman (basso), Massimo Greco (piano e tastiere), David Florio (chitarra, percussioni e flauto), Alessandro Lugli (batteria), Marco Scipione (sax), Fabio Buonarota (tromba).

L’evento è realizzato dall’Amministrazione comunale di Palmi, guidata dal sindaco Giuseppe Ranuccio e dal Comitato Varia presieduto da Saverio Petitto, mentre l’organizzazione dell’evento musicale è a cura della Esse Emme Musica di Maurizio Senese. Il promoter ha tenuto a ringraziare il sindaco Ranuccio e il presidente Petitto «per aver dato fiducia alla Esse Emme Musica nell’organizzare un così importante evento culturale e musicale, unico nel suo genere a livello nazionale, per la Varia, riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio immateriale dell’umanità».

Il programma completo dei festeggiamenti della Varia 2019 sarà presentato il 16 maggio a Roma, al Senato della Repubblica.