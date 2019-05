Marcello Fonte racconta la sua storia su Rai3

Condividi

“Che ci faccio qui?” E’ una domanda che ci poniamo quando nella vita accade qualcosa di straordinario ed è la stessa che si sarà posto Marcello Fonte quando ha ricevuto la Palma d’Oro a Cannes come miglior attore.

Domenico Iannacone nella puntata di “Che ci faccio qui“, in onda lunedì 13 maggio 2019 alle 20.25 su Rai3, ci porta a conoscere la sua storia, quella di un ragazzo cresciuto in un paese sperduto della Calabria, in baracche costruite con lamiere. È lì che Marcello ha immaginato un mondo che non esisteva e ha sognato un’altra vita. A Roma sopravvive facendo di tutto: il sarto, l’imbianchino, il barbiere, ma il suo vero sogno resta il cinema. Fa la comparsa a Cinecittà fino al giorno in cui Matteo Garrone lo sceglie come protagonista del suo film “Dogman“. Quegli applausi che sognava da bambino tra le lamiere, a Cannes si trasformano in realtà. Camminando fra le statue cave di Cinecittà, Marcello racconta questa magia … “Ma se tu non sei vero” – sostiene – “diventi anche tu scenografia e basta“.