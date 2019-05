Locri (RC): l’Istituto De Amicis – Maresca dice no alla plastica a scuola

Condividi

L’istituto comprensivo DE AMICIS-MARESCA di LOCRI continua ad attivarsi nelle azioni di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali riguardanti i rifiuti e la raccolta differenziata, il disboscamento, le risorse idriche, i cambiamenti climatici, la raccolta tappi per realizzare pozzi d’acqua in Africa lo sviluppo sostenibile e non per ultimo la riduzione della plastica a scuola.

Alcune settimane fa la D.S. Agata Alafaci ha accolto la proposta della referente di ed. ambientale della scuola secondaria di primo grado di ridurre il consumo di plastica a scuola sostituendo le bottigliette di plastica con le borracce. La proposta è giunta al comitato delle studentesse e degli studenti e i vari rappresentanti hanno riportato l’invito della D.S. nelle rispettive classi.

Considerando la grandezza dell’I.C. De Amicis Maresca con oltre 1400 alunni tra quelli dell’infanzia, primaria e secondaria, senza poi contare il numero elevato di personale docente e ATA, la riduzione di plastica giornaliera diventa rilevante.

I risultati positivi si cominciano a intravedere in quanto, di giorno in giorno, aumentano le borracce e diminuiscono le bottiglie di plastica.