La più grande conferenza virtuale sul lavoro da remoto live a Reggio Calabria

Il Remote Future Summit (RFS), la più grande conferenza virtuale sul lavoro da remoto da seguire live, si terrà a Reggio Calabria dal 15 al 17 maggio. Con Riga per la Lettonia, Barcelona per la Spagna, Berlino per la Germania, Taichung per Taiwan, Berrie per il Canada, Pune per l’India, Ubud per l’Indonesia, Reggio Calabria risponde presente per l’Italia. L’evento è co-organizzato da Evermind, Be Happy Remotely, Start me up e Startup Messina.

La condivisione di visione, di valori e strategia aziendale degli ultimi mesi tra Evermind e Be Happy Remotely si è concretizzata in un risultato importante: Evermind, presso la sede di Reggio Calabria, sarà l’unica location in Italia ad ospitare il meetup del Remote Future Summit 2019, la più grande conferenza virtuale sul remote working.

Ma cos’è il Remote Future Summit? La più grande conferenza virtuale sul remote working organizzata da Remote How.

L’anno scorso, il RFS ha attratto oltre 5000 partecipanti provenienti da 105 paesi, sia appassionati del lavoro da remoto che veri e propri remote workers. Quest’anno è cresciuto e l’edizione del 2019 presenterà diverse novità offrendo incontri in diretta e tavole rotonde con esperti.

È possibile partecipare da qualsiasi luogo essendo un’esperienza online al 100% collegandosi semplicemente con il proprio proprio PC. In questo caso, quindi se si voglia seguire l’evento da remoto è previsto il costo di un biglietto.

Remote-how, inoltre, ha lanciato il primo Meetup Remote NetWORking proprio quest’anno a A Berlino, in Germania. Un grande evento per le persone interessate alle tematiche legate al lavoro da remoto. In quella circostanza hanno avuto modo di incontrarsi, connettersi, fare rete e condividere le proprie esperienze, sia remote workers che aziende di Berlino, ma anche di parlare delle sfide che dovranno affrontare come lavoratori remoti nel prossimo futuro.

Per questo motivo molte persone da tutto il mondo hanno espresso interesse a portare un Meetup Remote NetWORking nella propria area e, grazie a questo entusiasmo, Remote-how offrirà e supporterà i meetup durante il Remote Future Summit 2019.

Evermind è l’unico Meetup Remote NetWORking in Italia che consente di partecipare gratuitamente all’evento live, che prevede dei posti limitati e sarà in lingua inglese.

Stiamo vivendo un periodo di progresso tecnologico senza pari , grazie al quale sta cambiando profondamente il modello di business di qualsiasi industria e soprattutto i modelli lavorativi, che diventano, così, più flessibili e delocalizzati.