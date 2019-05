Klaus Davi sdraiato sulle rotaie per protesta contro taglio Intercity Calabria

Video inchiesta shock di Klaus Davi, pubblicata in occasione dell’annunciato taglio degli Intercity in Calabria da parte di Trenitalia. Secondo quanto reso noto dal Codacons, infatti, le ferrovie nazionali avrebbero previsto, a partire dal giugno prossimo, di sopprimere i collegamenti Intercity col versante jonico della Regione.

Per protestare contro questa scelta il giornalista Klaus Davi, da poco eletto consigliere comunale a San Luca e titolare di una agenzia di comunicazione, ha pubblicato un video di protesta. Nel corto Davi denuncia la disattenzione delle istituzioni nei confronti della Calabria e delle risorse turistiche della stessa, di cui il taglio dei collegamenti ferroviari sono una diretta conseguenza. Seguono interviste a turisti anche stranieri che protestano contro la condizione dei treni. Davi ha commentato: “Spero che questo video lo vedano i vari parlamentari calabresi Marco Minniti, Bruno Bossio, Dalila Nesci, Francesco Forciniti, Alessandro Melicchio, Francesco Cannizzaro e tutti gli eletti che a vario titolo dovrebbero difendere gli interessi e la dignità di questa Regione e che si attivino concretamente per evitare che alla fine ci sia un autentico isolamento di questi territori con il conseguente impoverimento dell’economia, che non potrà fare altro che alimentare l’emigrazione dei giovani o, peggio ancora, l’arricchimento delle fila della criminalità organizzata”.

Qui il link: https://youtu.be/nrXXNAmb9Rw