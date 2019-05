Incidente in via S.Francesco da Paola. Scooter dentro una buca

Condividi

Incidente stradale in via San Francesco da Paola.

Uno scooter con a bordo il conducente è finito sull’asfalto a causa di una buca sulla via. Traffico in tilt e tanta paura per il proprietario del mezzo.

Sono in corso gli accertamenti per capire la dinamica.