I vigili del fuoco di Reggo Calabria dalle ore 6,00 circa sono stati impegnati per lo spegnimento di un incendio sviluppatosi in un deposito giudiziario sito in via Cartisano di Pellaro.

L’incendio ha intere3ssato entrambi i piani dell’immobile. L’intervento dei vigili ha permesso di mettere sotto controllo l’incendio limitando i danni alle strutture. Lintervento si è concluso alle ore 11,30 circa.