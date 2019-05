I treni Intercity provenienti dalla Sicilia fermeranno a Gioia Tauro

Condividi

Dopo il nulla osta ricevuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla richiesta avanzata dalla Regione Calabria, RFI ha comunicato ufficialmente l’assegnazione della fermata di Gioia Tauro ai treni Intercity Sicilia, a partire dal cambio orario del 9 giugno prossimo.

Di seguito il dettaglio degli orari:

– IC 1523 Roma Termini 7.26 – Napoli 9.29/50 – Gioia Tauro 13.37/39 – Villa S.G. 14.10/30 – Messina 15.35/16.10 – Palermo 19.25;

– IC 1524 Siracusa 10.20 – Messina C. 12.55/13.10 – Villa S.G. 14.30/50 – Gioia Tauro 15.16/18 – Napoli 19.15/31 – Roma Termini 21.38;

– IC 1527 Roma Termini 11.26 – Napoli 13.29/45 – Gioia Tauro 17.31/33 – Villa S.G. 18.05/25 – Messina 19.35/20.10 – Siracusa 22.50 ;

– IC 1528 Palermo 7.00 -Messina 9.55/10.10 – Villa S.G. 11.20/50 – Gioia Tauro 12.16/18 – Napoli 16.15/31 – Roma Termini 18.34.

Grande soddisfazione per il risultato raggiunto è stata manifestata dal Presidente della Regione Mario Oliverio. “La fermata di Gioia Tauro sugli Intercity Sicilia -afferma- consente di migliorare notevolmente l’accessibilità al servizio ferroviario della lunga percorrenza per un significativo bacino di utenti calabresi. Le argomentazioni tecnico-economiche a supporto della richiesta formulata dalla Regione Calabria alla direzione competente del MIT sono state riconosciute come fondate. In aggiunta, possiamo anche affermare -conclude Oliverio- che si sfrutteranno meglio le potenzialità di una stazione ferroviaria recentemente rinnovata e tra le più moderne esistenti nel territorio calabrese”.