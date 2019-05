I The Giornalisti atterrano a Reggio Calabria: ‘Che c**** di volo’ (VIDEO)

Grande attesa a Reggio Calabria per il concerto dei The Giornalisti che, stasera, suoneranno in un Pala Calafiore gremito in ogni ordine di posto.

Un sold out che era già previsto per la prima data, rinviata a questo sabato sera per la laringo-tracheite che aveva colpito il il frontman Tommaso Paradiso.

Full anche la seconda data considerato che le poche centinaia di biglietti rimesse in vendita dopo la rinuncia di qualcuno sono state polverizzate in pochissime ore.

Non è stato un viaggio tranquillo quello della band che, atterrata a Reggio Calabria, non ha usato giri di parole per descrivere il volo tumultuoso.

E chissà che non che abbiano sofferto anche il “particolare atterraggio” dell’Aeroporto dello Stretto.

Tanta gente ad attenderli all’aerostazione, tra cui una bambina che ha ricevuto un autografo sul proprio diario e una dedica speciale

Ecco il video: