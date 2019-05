Giornata mondiale della risata per la pace nel mondo. Appuntamento a Piazza Italia

GIORNATA MONDIALE DELLA RISATA PER LA PACE NEL MONDO

Per la seconda volta a Reggio Calabria

Imtervento dell’Assessore alle politiche sociali Lucia Nucera

Anna Elisa Meliadò teacher di Yoga della Risata insieme ai leader di questa disciplina vi invita a partecipare alla Giornata mondiale della risata per la pace nel mondo

Sabato 4 Maggio alle ore 10:00 a Piazza Italia.

Ogni anno in tutte le piazze del mondo, ci si riunisce per Ridere per la pace del mondo.

Questa giornata è stata creata dal dott. Madan e Madhuri Kataria fondatori dello Yoga della Risata una disciplina che sta migliorando la vita di milioni di persone in tutto il mondo.

Vieni a dare il tuo contributo portando pace e gioia attraverso la Tua Risata!