Gigi Miseferi e Tiziana Rivale stregano il pubblico del Parioli

Condividi

di Grazia Candido – Straordinario successo per la prima nazionale di “Diamoci del ToUr” di Tiziana Rivale e Gigi Miseferi che, ieri sera, in un gremito teatro “Parioli”, registra un meritato sold-out.

Un connubio perfetto in cui si fonde la splendida voce della cantante Rivale con la verve dell’attore Miseferi eccelsi ad

accompagnare per due ore, il pubblico a bordo di una immaginaria macchina del tempo rappresentata dalla musica.

Un viaggio attraverso i più grandi successi, a partire dagli anni ’30 fino ad arrivare ai nostri giorni.

La cavalcata a partire dai primi decenni del XX secolo, spetta all’ecclettico Gigi accompagnato dai talentuosi musicisti della sua “Band Larga”.

Un incredibile e piacevole tuffo nel passato che consente ad ogni spettatore di aprire il cassetto dei ricordi e riassaporare in modo genuino e coinvolgente, un passato caratterizzato dall’inestimabile patrimonio musicale di vere e proprie leggende dello Swing. L’artista Miseferi, un vero “tsunami” artistico sul palco, passa con disinvoltura e carattere interpretativo, dai brani degli anni ’30, ’40, ’50, ’60 alle rare perle di Louis Prima, Fred Buscaglione e Renato Carosone, alternandole con esilaranti momenti di puro cabaret ricco di battute e spunti sull’attualità.

Un magico ponte costituito da successi datati anni ’70 lo collega all’ingresso dell’elegante Tiziana Rivale che con la sua possente voce, ha stregato la platea con alcuni evergreen amatissimi e successi internazionali.

I “siparietti” creati in scena con il vulcanico Miseferi, mettono in luce una Rivale ironica e assolutamente padrona della scena.

“Diamoci del ToUr”, prodotto da Stefano Baldrini, è sicuramente uno show musicale dai ritmi incalzanti e dai contenuti divertenti e dopo la tappa al “Parioli Theatre” di Roma proseguirà con un tour estivo nelle piazze di tutte le regioni d’Italia.