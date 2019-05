(FOTO e VIDEO) Cisterna perde acido solforico alla stazione di Villa San Giovanni

Attimi di panico alla stazione di Villa San Giovanni dove una cisterna trasportata da un treno merci ha provocato la fuoriuscita di acido solforico.

Il travaso è stato controllato e monitorato dai vigili del fuoco e sul posto è intervenuto il Nucleo regionale Nbcr Lpg, del Comando di Catanzaro, specializzato in travasi di sostanze chimiche “pericolose”. La cisterna è stata “isolata” in un binario non in uso. Non si segnalano persone ferite o intossicati.