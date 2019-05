Fogna ai Villini Svizzeri, i residenti: “Non giocate con la nostra salute”

Condividi

“Dal 2014, sgorga ininterrottamente una fogna sulla via Villini Svizzeri e conviviamo quotidianamente in condizioni igienico-sanitarie pericolose e con una detestata puzza che entra nelle nostre case”.

A segnalare i disagi ma soprattutto, a richiamare l’attenzione dell’Amministrazione comunale, i residenti della zona che denunciano “le numerose segnalazioni fatte agli uffici competenti, i pochi ma non risolutivi sopralluoghi di tecnici che ad oggi, non hanno messo fine all’atavico problema”.

“In una città metropolitana come Reggio Calabria non possiamo tollerare più queste situazioni di degrado ambientale e mal gestione amministrativa – tuonano i residenti di Villini Svizzeri – Combattiamo con questa fogna da anni e non possiamo credere che non vi sia una soluzione. L’estate è alle porte e oltre al cattivo odore, dovremo sopportare insetti, scarafaggi e topi. Gli amministratori devono risolvere il problema, devono ascoltarci. Ora basta, non giocate con la nostra salute. Reggio merita più attenzione, più amore, più cura”.