Finale interregionale Miss Mondo Calabria e Sicilia

Condividi

Sarà la Calabria quest’anno ad ospitare la finale interregionale di Miss Mondo Italia il prestigioso concorso internazionale, per le regioni Calabria e Sicilia, la kermesse del patron Valeria Pellegrino e Mario Vitolo anche direttore artistico della DB, la coppia che da 9 anni detiene il mandato di entrambe le regioni emerse con successo alle finali mondiali con le siciliane Tania Bambaci nel 2011 e Jessica Bellinghieri nel 2012, e con la calabrese Giada Tropea nel 2016 le tre eccellenze regionali con il titolo di Miss Mondo Italia

Boom di presenze all’hotel Kennedy di Roccella Ionica la location che ospiterà a partire dal 22 maggio, le 44 concorrenti in gara per l’ambito titolo di miss mondo Calabria e Sicilia e altri titoli che daranno l’accesso alla finale nazionale che come ogni anno si svolge a Gallipoli dal 31 maggio al 15 giugno.

Una commissione di giurati presieduta dalla modella romana Isabella Bonifazio, vedrà la partecipazione di esperti nel settore moda, spettacolo, giornalismo, nutrizione e benessere, come l’attore e giornalista di Libero Fabrizio Barbuto, l’architetto e giornalista de Il metropolitano Antonella Postorino, da Augusta l’esperto in sport e benessere della più grande scuola italiana di massaggi Diabasi Maurizio Prisutto, e non mancheranno le istituzioni al femminile come la dott.ssa Loredana Panetta esperta in progetti di scambio e cooperazione europea e la dott.ssa Sabrina Santagati biologo specializzata in tematiche ambientali e progetti di sviluppo naturalistici del territorio. Insomma una giuria di spessore che farà onore alla bellezza e all’impegno delle 44 Miss in gara che la giuria conoscerà a partire dal 23 pomeriggio.

E il 24 Maggio alle ore 21.30 all’esterno del kennedy club hotel, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria, la kermsse avrà inizio con la conduzione di Luca Abete inviato di punta di striscia la notizia ma anche esperto in comunicazione motivazionale con il suo format #noncifermanessuno la convetion spettacolo ideata da Luca Abete rivolta gli studenti degli atenei universitari italiani. E tra una passerella e l’altra che renderà le miss le vere protagoniste dell’evento, il format prevede come sempre intrattenimento e spettacolo, ospite anche il cabarettista reggino Gennaro Calabrese, presente tutte le mattine a radio Kiss Kiss , con le sue imitazioni ,ma anche conduttore di 20 anni insieme su Alice Tv, nonché impegnato tra vati teatri italiani con il suo show , che arriverà da Roma appositamente per la finale di miss mondo .In quale parte della Calabria e della Sicilia cadrà la coroncina con il titolo regionale dunque lo scopriremo a partire dalle 21.00 dall’hotel kennedy di Roccella ionica il 24 maggio.