Falcomatà incontra Petrucci: “Massima disponibilità per nuovo progetto sulla Viola”

Presso la sede della Federazione Italiana Pallacanestro di Via Vitorchiano a Roma si è tenuto un incontro programmatico legato al futuro del basket a Reggio Calabria.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ed il delegato allo sport del Comune di Reggio Calabria Giovanni Latella si sono recati nella Capitale per incontrare i vertici del basket nazionale alla presenza di Fabio De Lillo, quest’ultimo intervenuto in rappresentanza del Presidente della Reggina Calcio, Luca Gallo.

La Fip è stata rappresentata, invece, dal Presidente Gianni Petrucci accompagnato dai vertici amministrativi dell’organismo cestistico centrale e dal Presidente del Comitato Regionale Calabria Paolo Surace.

“E’ stato un pomeriggio proficuo, ho riscontrato massima disponibilità da parte della Federazione Italiana Pallacanestro – ha sottolineato il sindaco Falcomatà a margine dell’incontro – riferita alla volontà di restituire il basket ad una piazza importante e storica come Reggio Calabria”.

“Da parte nostra abbiamo esposto i nostri obiettivi: azzerare il passato e ripartire con un nuovo progetto, nuove persone e nuove idee. E su questo abbiamo riscontrato la massima disponibilità rispetto alle scelte che la nuova società vorrà intraprendere. Il Presidente Petrucci è molto legato a Reggio Calabria e ricorda con piacere il PalaCalafiore e le sue entusiasmanti partite: il numero uno del basket nazionale è pienamente consapevole dell’importanza e del valore ricoperto dalla piazza reggina in ambito nazionale. Durante l’incontro si sono chiarite tutte le procedure riguardanti le attività che dovranno essere chiuse entro giugno per la nascita di questo nuovo progetto, aggiornandosi ad un prossimo appunto di carattere tecnico e procedurale”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella, anche lui presente all’incontro, che ha ringraziato i vertici della Fip per la grande disponibilità dimostrata. “Dopo gli investimenti in ambito calcistico, che hanno rivitalizzato la Reggina, credo che il basket reggino meriti un progetto altrettanto serio, solido ed ambizioso, in linea con le aspettative dei tifosi neroarancio. Ci sono i tempi per fare un ottimo lavoro – ha spiegato Latella – naturalmente continueremo a seguire la vicenda offrendo il giusto supporto istituzionale, soprattutto per ciò che riguarda il tema dell’impiantistica sportiva, per fare in modo che gli investimenti programmati possano produrre importanti risultati”.