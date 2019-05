Falcomatà incontra gli operatori commerciali per il progetto Reggio PlasticFree

Condividi

Plastic-free, il Comune di Reggio Calabria procede nel suo cammino verso l’adozione di un provvedimento, in stretta sinergia e concertazione con operatori commerciali, parti sociali e addetti ai lavori, per contingentare il più possibile l’uso della plastica sul territorio comunale.

Un primo incontro ha avuto luogo questa mattina a Palazzo Corrado Alvaro, alla presenza di alcune decine d’esercenti reggini e, tra gli altri, dei vertici di alcune associazioni di categoria, rappresentanti degli operatori commerciali della Città, e di una delegazione dei Verdi.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha immediatamente puntualizzato lo spirito dell’incontro: «Non c’è alcun intento d’emanare un’ordinanza sindacale “dall’alto”, con la logica autoritativa o dell’imposizione, né tantomeno di penalizzare le attività commerciali che non intendano adeguarsi alle iniziative plastic-free. Vogliamo invece mettere in atto la massima concertazione – ha chiarito il primo cittadino – e utilizzare il criterio della premialità per quelle imprese che contribuiranno a perseguire un obiettivo cruciale per la tutela dell’ambiente e che, comunque, avrà forza di legge al più tardi nel 2021, in quanto già sancito da una specifica Direttiva dell’Unione europea che andrà recepita anche dal nostro Paese».

D’altro canto, Palazzo San Giorgio darà l’esempio, inibendo l’uso di oggetti monouso in plastica in tutti gli uffici del Comune di Reggio Calabria, a favore di materiali eco-compatibili.

Durante il confronto sono state fornite informazioni utili e illustrate case-history emblematiche, formulate osservazioni circa ipotetiche controindicazioni o riguardo alle criticità di contesto e prospettate varie possibili soluzioni. Tutti i contributi formulati si riveleranno preziosi ai fini della bozza di provvedimento che verrà redatta dall’Amministrazione comunale.

Quanto allo spirito dell’incontro, il sindaco Falcomatà ha sottolineato a più riprese che si tratta solo del primo step di un percorso articolato, che vede l’istituzione di un vero e proprio “tavolo permanente” di confronto con addetti ai lavori e stakeholder sul plastic-free e, successivamente, anche su altri temi di rilevante interesse per l’intera comunità reggina.

Il “tavolo permanente” si aggiornerà alle 10.00 di venerdì prossimo, 17 maggio: anche il prossimo incontro avrà luogo alla sala “Perri” di Palazzo Alvaro.