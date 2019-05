Europee, tre candidati 5 stelle a Reggio. Dieni: «Vogliamo cambiare l’Ue»

Condividi

La portavoce alla Camera del Movimento 5 Stelle Federica Dieni invita i cittadini di Reggio Calabria a partecipare a un incontro per la presentazione di tre candidati del M5S alle prossime elezioni europee.



«Martedì 21 maggio, alle ore 19, nel Cine Teatro Metropolitano (ex Dopolavoro ferroviario) di Reggio Calabria – spiega Dieni –, i cittadini avranno l’occasione di prendere parte alla presentazione di alcune delle candidature del M5S nella circoscrizione Meridionale. Sarà una bella iniziativa, nel corso della quale l’europarlamentare uscente Laura Ferrara, Mario Furore e Alberto De Giglio si presenteranno agli elettori reggini per illustrare le loro idee, il programma elettorale del M5S e il modo in cui vogliamo cambiare l’Unione europea».

«Noi – aggiunge ancora Dieni – vogliamo l’Europa dei popoli e non quella della finanza, una comunità in cui ogni Stato membro abbia pari dignità e potere decisionale. Solo il Movimento 5 Stelle sarà in grado di cambiare l’attuale stato di cose e di permettere al Sud d’Italia di intraprendere un cammino di sviluppo finora soltanto promesso».

All’incontro, oltre a Dieni e ai tre candidati, prenderanno parte anche la portavoce alla Camera del M5S Dalila Nesci, il senatore Giuseppe Auddino e la consigliera comunale di Villa San Giovanni Milena Gioè.