Europee, incontro dei candidati M5S a Reggio Calabria

I candidati del M5S alle elezioni europee, Laura Ferrara e Mario Furore, incontreranno i cittadini di Reggio Calabria per illustrare il programma elettorale del Movimento. L’evento si svolgerà il prossimo 21 maggio, alle ore 19, nel Cine Teatro Metropolitano (ex Dopolavoro ferroviario) di Reggio.

Oltre a Ferrara e Furore, candidati nella circoscrizione Meridionale, all’incontro prenderanno parte le portavoce alla Camera del M5S Federica Dieni e Dalila Nesci e la consigliera comunale di Villa San Giovanni Milena Gioè.

«L’incontro – spiega Federica Dieni – servirà per spiegare ai cittadini reggini il programma con cui vogliamo cambiare questa Europa, al fine di renderla più vicina alle persone, più efficiente e più attenta ai bisogni delle aree in ritardo di sviluppo come il Mezzogiorno d’Italia. Il Movimento è l’unica forza politica in grado di archiviare la stagione degli euroburocrati e di realizzare il sogno di una Ue in cui i cittadini sappiano davvero riconoscersi».