Europee, i candidati 5 stelle a Reggio. Dieni: «Vogliamo cambiare l’Ue»

Federica Dieni, portavoce alla Camera del Movimento 5 Stelle, invita i cittadini di Reggio Calabria a partecipare a un incontro per la presentazione di tre candidati del M5S alle elezioni europee.



«Domani, alle ore 19, nel Cine Teatro Metropolitano (ex Dopolavoro ferroviario) di Reggio Calabria – spiega Dieni –, i cittadini potranno prendere parte alla presentazione di alcune delle candidature del M5S nella circoscrizione Meridionale. Sarà una importante iniziativa, nel corso della quale Laura Ferrara, Mario Furore e Alberto De Giglio si presenteranno agli elettori reggini per illustrare il loro programma elettorale e il modo in cui il M5S vuole cambiare l’Unione europea».

«Noi – aggiunge ancora Dieni – lotteremo per l’Europa dei popoli, una comunità in cui ogni Stato membro abbia pari dignità e potere decisionale. Solo il Movimento 5 Stelle potrà permettere al Mezzogiorno d’Italia di intraprendere un cammino di sviluppo finora soltanto promesso».

Oltre a Dieni e ai tre candidati, all’incontro prenderanno parte anche i parlamentari del M5S Dalila Nesci e Giuseppe Auddino e la consigliera comunale di Villa San Giovanni Milena Gioè.