Estate di musica a Reggio Calabria

Dopo lo straordinario successo registrato sabato scorso al PalaCalafiore di Reggio Calabria con il live “Love tour 2019” dei Thegiornalisti, il promoter lametino Ruggero Pegna anticipa i prossimi appuntamenti.

Alla band è stato assegnato il Riccio d’Argento del celebre orafo Gerardo Sacco, Premio ai Migliori Live d’Autore di “Fatti di Musica”, il festival del Live giunto alla 33esima edizione ideato e diretto da Ruggero Pegna, consegnato in questi anni alle più prestigiose star della musica italiana, da Fabrizio De Andrè a Paolo Conte, da Gino Paoli a Ivano Fossati, a band come Pooh e Negrita lo scorsa estate, oltre che a molte star mondiali.

“Il pubblico – ha detto Pegna al termine del live dei Thegiornalisti – è stato lo spettacolo nello spettacolo, una cornice mozzafiato emozionante e indimenticabile! Ringrazio davvero tutti.”

Il Festival Fatti di Musica, evento riconosciuto Grande Festival Internazionale Storicizzato da Regione Calabria e Comunità Europea e, per gli eventi a Reggio Calabria, realizzato con la collaborazione del Comune di Reggio nell’ambito del progetto Reggio Live Fest, dopo la prima fase, proseguirà in estate con due eventi a ingresso libero nella magica cornice dell’Arena dello Stretto: il 20 luglio con “Jukeboxe” di Max Weinberg e la sua band, musicista della E Street Band di Springsteen e il 21 luglio con il concerto di colonne sonore di Morricone e Rota dell’eccezionale violinista Alessandro Quarta con l’Orchestra diretta da Andrea Morricone.

Poi, ci si sposterà nella storica Piazza del Castello Aragonese per quattro eventi a biglietti: il 26 luglio Max Gazzè, il 27 luglio lo strepitoso Omaggio ai Beatles con il concerto “Revolution: The Beatles Musical by The Beatbox & Roma Philarmonic Orchestra – Abbey Road 50th”, il 6 agosto Carl Brave e il 9 agosto Levante. Tutti i concerti inizieranno alle 21.30.

La prevendita dei biglietti è in corso in tutti i punti Ticketone (Reggio: B’Art, a fianco Teatro Cilea) e online su www.ticketone.it. Per l’Omaggio ai Beatles e il concerto di Levante i posti saranno esclusivamente a sedere. Tutte le informazioni sul Reggio Live Fest, realizzato in sinergia da Fatti di Musica e Alziamo il Sipario sono reperibili allo 0968441888 oppure in tutte le pagine facebook collegate e ai siti web www.ruggeropegna.it e www.reggiocal.it