Elezioni europee e comunali del 26 maggio, quando e come si vota

Elezioni europee e comunali del 26 maggio 2019

Quando si vota

Domenica 26 maggio 2019, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, si svolgeranno le operazioni di voto per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.

Nella medesima data si voterà, in questa Città metropolitana, per la elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Agnana Calabra, Ardore, Bagaladi, Benestare, Bivongi, Bova Marina, Canolo, Cardeto, Cittanova, Feroleto della Chiesa, Gioia Tauro, Laureana di Borrello, Martone, Monasterace, Oppido Mamertina, Riace, Roccella Ionica, San Giovanni di Gerace, San Luca, San Roberto, Sant’Alessio in Aspromonte, Sant’Ilario dello Ionio, Scido e Stignano.

Le operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio dei voti per il Parlamento europeo avranno inizio a partire dalle ore 23.00 di domenica 26 maggio, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti. Per le elezioni comunali, ove previste, lo scrutinio verrà rinviato alle ore 14 di lunedì 27 maggio 2019.

I colori delle schede elettorali

Scheda arancione per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia – IV Circoscrizione – Italia Meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria).

Scheda azzurra per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale.

Come si vota

Sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno www.interno.it è possibile consultare le modalità di voto per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e per le altre elezioni che avranno luogo nella medesima data.

Corpo elettorale

Le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia interesseranno, nell’intera Città metropolitana di Reggio Calabria, un corpo elettorale complessivo di 477.969 elettori, di cui 228.917 di sesso maschile e 249.052 di sesso femminile.

Gli elettori nel Comune capoluogo sono 143.426, di cui 67.542 maschi e 75.884 femmine.

Le sezioni elettorali complessive che saranno istituite nella Città metropolitana sono 699; nel Comune capoluogo sono 218.

Le elezioni comunali nei 24 Comuni della Città metropolitana interesseranno 78.744 elettori, di cui 38.204 di sesso maschile e 40.540 di sesso femminile; le sezioni elettorali istituite sono 108.

Tessera elettorale

Si ricorda che gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire, oltre ad un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale personale a carattere permanente, che ha sostituito il certificato elettorale.

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici comunali, saranno aperti anche venerdì 24 e sabato 25 maggio, dalle ore 9 alle ore 18, e domenica 26 maggio per tutta la durata delle operazioni di voto (dalle ore 7 alle ore 23).

Gli elettori sono invitati a verificare sin d’ora di essere in possesso della tessera elettorale e che sulla stessa non risultino esauriti gli spazi per la certificazione dell’esercizio del diritto di voto; ciò al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato al più presto, evitando di concentrare tali richieste nel giorno della votazione.

Notizie sull’andamento delle elezioni

I dati sull’affluenza alle urne delle ore 12, 19 e 23 e sui risultati degli scrutini saranno pubblicati in tempo reale sul portale Eligendo del Ministero dell’Interno e sul sito internet della Prefettura.

La sala stampa di questa Prefettura sarà aperta dalle ore 11.30 alle 12.30, dalle 18.30 alle 19.30 e dalle 23.00.