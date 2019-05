Domani visita istituzionale del presidente Oliverio a San Luca

Condividi

Visita istituzionale domani, venerdì 24 maggio, del presidente della Regione Mario Oliverio a San Luca, dove domenica si tornerà a votare per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale dopo un periodo di commissariamento dovuto alla mancata presentazione di candidati.

Il Presidente della Regione sarà a San Luca alle ore 11.30 e incontrerà entrambi i candidati alla carica di primo cittadino, Davi e Bartolo.

Sarà l’occasione per ribadire, in prossimità del voto di domenica, il valore della partecipazione e del ripristino della normale vita istituzionale, ma anche di quanto deve essere alto l’impegno dello Stato in tutte le sue articolazioni per garantire una effettiva partecipazione senza percorrere invece scorciatoie anche legislative che hanno reso più difficile e ardua sia la partecipazione che la normale dialettica democratica a San Luca e non solo