Dieni: «Voto europeo può dare forza alle battaglie del M5S»

«Con il voto europeo i cittadini potranno dare al Movimento 5 Stelle la spinta per continuare le battaglie condotte in questo primo anno al governo dell’Italia». È quanto affermato ieri dalla portavoce alla Camera Federica Dieni nel corso dell’iniziativa elettorale da lei promossa a Reggio Calabria, alla presenza dei candidati alle prossime Europee Laura Ferrara, Alberto De Giglio e Mario Furore, della deputata Dalila Nesci e della consigliera comunale di Villa San Giovanni Milena Gioè.



«Si tratta di un voto importante – ha spiegato Dalila Nesci – anche per via della congiuntura con il governo del cambiamento che sta guidando il Paese. Siamo riusciti a portare risultati a favore dei lavoratori, dei servizi pubblici e, qui in Calabria, della sanità. Noi portiamo la politica al suo obiettivo originario: quello di mediare tra i vari interessi della società».

Alberto De Giglio ha spiegato di aver accettato la candidatura «sotto il peso della responsabilità delle persone che in questi anni ci hanno chiesto aiuto. I portavoce del M5S sono gli unici a chiedersi “cosa possiamo fare per aiutare i cittadini italiani?” Gli altri pensano a cosa possono fare per aiutare chi li ha finanziati in campagna elettorale».

«Il nostro fine – ha puntualizzato Mario Furore – è ingrandire la nostra squadra in Europa per fare la differenza per il nostro Paese».

«Nel Movimento 5 stelle – ha sottolineato Laura Ferrara – non ci sono impresentabili e nemmeno incompatibili, perché una delle regole è quella di rispettare i cittadini. Vogliamo portare avanti un programma da condividere, con l’obiettivo di continuare a lavorare per continuare a cambiare».

Milena Gioè ha invece evidenziato «l’importanza degli amministratori comunali, veri punti di raccordo con i portavoce del Movimento, i quali hanno il compito di portare le istanze dei territori in Europa».

Federica Dieni, dopo aver spiegato alla folta platea del Cine Teatro Metropolitano di Reggio le modalità di voto, ha chiuso l’iniziativa ricordando «l’importanza delle elezioni europee per la prosecuzione di questa esperienza di governo. Stiamo portando avanti le nostre battaglie da un anno e sono sicura che i cittadini ci daranno la fiducia e la forza per continuare a cambiare il Paese».