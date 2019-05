“Diamoci del ToUr” nuova avventura artistica di Gigi Miseferi e Tiziana Rivale

Condividi

“Diamoci del ToUr” è uno spettacolo in cui la splendida voce di Tiziana Rivale e la verve comica di Gigi Miseferi, accompagneranno il pubblico a bordo di una immaginaria macchina del tempo rappresentata dalla musica, in un viaggio attraverso i più grandi successi, a partire dagli anni ’30 fino ad arrivare ai nostri giorni.

La cavalcata a partire dai primi decenni del XX secolo la compirà Gigi Miseferi, accompagnato dal vivo dai talentuosi musicisti della sua “Band Larga”, il quale offrirà al pubblico la possibilità di riassaporare in modo genuino e coinvolgente, fino a renderlo partecipe, lo straordinario repertorio di simpatiche, orecchiabili e conosciute Canzoni degli anni ’30, ’40, ’50, ’60 che appartengono all’inestimabile patrimonio musicale di vere e proprie leggende dello Swing, quali Louis Prima, Fred Buscaglione e Renato Carosone, alternandole con esilaranti momenti di puro Cabaret ricco di battute e spunti sull’attualità.

Un magico ponte costituito da successi datati anni ’70 lo collegherà all’ingresso della straordinaria Tiziana Rivale che con la sua magica voce, sulle note eseguite dalla “Band Larga” con pianoforte/tastiera, basso/contrabbasso, chitarra, batteria e sax, incanterà la platea con degli evergreen amatissimi dalla gente fino a far esplodere il suo lato Blues e Soul con successi internazionali.

A sorprendere piacevolmente e divertire gli spettatori, una Tiziana Rivale ironica, in simpatici “siparietti” con Gigi Miseferi con il quale arriverà a “duettare”.

“Diamoci del ToUr” è prodotto da Stefano Baldrini. Uno show musicale dai ritmi incalzanti e dai contenuti divertenti che si presenterà al pubblico nella sua Prima Nazionale al “Parioli Theatre” di Roma il 17 maggio alle 21 per poi proseguire con un Tour estivo in tutte le regioni d’Italia.

E domani alle ore 14, durante la trasmissione “Vieni da me” su Rai UNO, gli artisti Gigi Miseferi e Tiziana Rivale saranno ospiti della conduttrice Caterina Balivo per presentare lo show.