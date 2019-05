Davi: “Omofobia? In Calabria mai avvertita. Sud più avanti del Nord”

Condividi

«Onestamente quando mi sono trovato in Calabria o Sicilia per questioni di lavoro nessuno si è mai permesso di dire alcunché. Sono uscite delle battute sui social, ma quelle non le considero neanche. Quello che non si vuole dire è che il Sud ha espresso amministratori gay come Vendola e Crocetta, solo per citarne due. E di peso. Al Nord, dove si ostinano a dare lezioni di etica e di civiltà, questo non è ancora accaduto. Ma nessuno lo dice perché si deve per forza dire che al Sud sono arretrati».

Lo ha dichiarato il massmediologo e candidato sindaco a San Luca Klaus Davi, che ha aggiunto: «Da quando ho rivelato la mia relazione con un carabiniere la gente continua a chiedermi di presentarglielo e mi fanno gli auguri con uno slancio di affetto e rispetto. Altro che omofobia».