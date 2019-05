Corrireggio, uno spettacolo nello spettacolo. Tutti i vincitori

Condividi

Uno spettacolo, nello spettacolo della trentasettesima edizione della Corrireggio, è stata la competizione prettamente sportiva sia per la parte competitiva riservata ai tesserati Fidal e ai possessori di runcard, sia nella parte non competitiva aperta a tutti con esclusione dei tesserati.

Tantissima gente ai bordi della strada e ai lati dell’imbuto d’arrivo, nella zona del Lido, si è appassionata a seguire con il fiato sospeso le gare, quest’anno particolarmente indecise sull’esito fino alla fine.

Alberto Caratozzolo, classe 1985, è risultato vincitore assoluto, con il tempo di 41:12:00,iscrivendo per la prima volta il suo nome tra i vincitori della Corrireggio. La vittoria è giunta al termine di un avvincente duello con il più giovane Pasquale Praticò, giunto al traguardo dopo i tre giri previsti per un totale di 25, 5 chilometri con un distacco di soli sei secondi.

Si è trattato in realtà di un confronto in famiglia visto che entrambi i concorrenti sono della Società K42 di Cosenza. Da terzo incomodo lungo tutto il percorso ha provato a fare il reggino Antonio Nucera, classe 1997, vincitore della Corrireggio dello scorso anno, costretto solo alla fine ad arrendersi giungendo ad appena due secondi da Praticò e a otto dal vincitore, Caratozzolo.

L’atleta della Barbas è comunque salito sul podio conquistando il terzo posto e ha potuto partecipare alla cerimonia di premiazione, svoltasi giorno 30 nel salone strapieno di Palazzo Alvaro, per lui diventata particolare per un doppio festeggiamento: quello relativo alla Corrireggio e quello per la laurea in pianoforte ottenuta in mattinata presso il Conservatorio Francesco Cilea.

Ad alto livello anche il confronto per la classifica femminile. Qui è stata Katia Arco, numero di pettorale 18, atleta della Barbas, a prevalere sulla difficile rivale Ginevra Benedetti, più volte dominatrice della Corrireggio, per quanto riguarda la classifica riservata alle donne.

La Arco, tornata a gareggiare nella corsa della Città dopo un lungo periodo di inattività, ha mostrato lo smalto dei tempi migliori, sfoderando grinta, preparazione fisico-atletica e intelligenza nella conduzione della gara: chapeau! Per Ginevra Benedetti, della società Sciuto c’è l’attenuante, di non aver potuto dare il meglio di sé, a causa di una febbre che, nei giorni immediatamente precedenti, l’avevano portata a rinunciare alla gara, decisione poi rimossa per l’attaccamento alla Corrireggio e per aderire a una pressante richiesta degli organizzatori e di molti sportivi. Resta il suo un secondo posto onorevole che avvalora ancora di più quello della vincitrice. Al terzo posto si è classificata Angela Martinelli, pettorale di gara 73, della Purosangue Athletics Club di Roma, per la prima volta in gara a Reggio Calabria che ha dato vita a una ottima prestazione pur non conoscendo il percorso.

Ancora più entusiasmante il confronto cui hanno dato vita nella non competitiva Jammedh Ibrahim, ventenne originario del Gambia, e Samoudi Hassan, trentanovenne del Marocco. La gente ai bordi delle strade si è divertita, dividendosi nel tifo e nello scommettere sull’uno o sull’altro. Ha prevalso sorprendentemente e con una prestazione impeccabile, il giovane Ibrahim. La sua vittoria, però, non è stata ratificata a causa di una norma regolamentare in base alla quale non avrebbe potuto prendere parte alla gara non competitiva in quanto iscritto, fino all’anno precedente, ad una società di atletica.

Vittoria ufficiale assegnata, dunque, ad Assan Samoudi, atleta quotatissimo che fino a qualche anno fa faceva parte della nazionale di atletica leggera del Marocco. Dietro di lui sale al secondo posto in classifica Federico Di Pietro che ha saputo lottare ad armi pari con i giganti, seguito da un altro fenomenale marocchino, giovanissimo del 2002, Bilal El Karroumi.

Il Team Corrireggio ha voluto comunque dare un riconoscimento speciale ad Jammedh, che, seppure privato giustamente del titolo di vincitore, a norma di un regolamento inequivocabile, che però non era quasi certamente a sua conoscenza, ha dimostrato di essere una grande atleta, potenziale promessa del running, tenuto conto delle difficoltà di allenarsi per via della sua permanenza in un centro d’accoglienza.

Dal team Corrireggio viene l’invito a lui, come ad Hassan, Di Pietro, El Karroumi e a tanti altri che si sono messi in mostra nella non competitiva a volersi iscrivere a delle società di atletica per poter svolgere la propria attività in modo più professionale, sfruttando opportunità e mettendo a frutto il proprio talento.

Lo stesso invito andrebbe rivolto a Teresa Ioculano, anche quest’anno netta vincitrice della non competitiva per la classifica riservata alle donne che però già in passato ha resistito alle tentazioni delle società, preferendo dedicare più tempo alla famiglia.

Chissà che lei o Sara Ferri seconda classificata, oppure Ylenia Aloi posizionatasi terza non prendano la decisione.

La Corrireggio comunque si conferma, tra le altre cose, una occasione per misurare le proprie capacità sportive e offrire nuova linfa a un settore, il podismo, piuttosto carente di ricambi, per svariati motivi.

Dalla prossima settimana, i classificati che non hanno potuto partecipare alla cerimonia di premiazione, potranno ritirare i premi assegnati telefonando ai numeri 338.3554496 347.9874453 oppure inviando una mail all’indirizzo corrireggio.rc@gmail.com o contattandoci sulla nostra pagina FB.

ECCO NEL DETTAGLIO I VINCITORI, I PRIMI POSTI IN CLASSIFICA, ASSOLUTI E NELLE VARIE CATEGORIE

CORSA COMPETITIVA UOMINI (12,5 km)

CLASSIFICA GENERALE – VINCITORI ASSOLUTI

Arr Pett. Atleta Anno Società Tempo

1 82 CARATOZZOLO Alberto 1985 CS361 COSENZA K42 41:12:00

2 2 PRATICO’ Pasquale 2000 CS361 COSENZA K42 41:18:00

3 1 NUCERA Antonio Giuseppe 1997 RC366 ATLETICA BARBAS 42:20:00

CATEGORIA M (2000-2001)

Arr Pett. Atleta Anno Società Tempo

1 2 PRATICO’ Pasquale 2000 CS361 COSENZA K42 41.18

2 78 SCHIPILLITI Antonio 2001 RC366 ATLETICA BARBAS 50.48

CATEGORIA M (1997-1999)

Arr Pett. Atleta Anno Società Tempo

1 1 NUCERA Antonio Giuseppe 1997 RC366 ATLETICA BARBAS 42.20

2 12 TRAPASSO Attilio 1998 RR020 RUNCARD 234413 50.09

3 66 CONTE Luca 1999 RR017 RUNCARD 234185 54.53

4 10 CESARANO Pasquale 1998 RR016 RUNCARD 235111 1h04.00

CATEGORIA M (1985-1996)

Arr Pett. Atleta Anno Società Tempo

1 82 CARATOZZOLO Alberto 1985 CS361 COSENZA K42 41.12

2 35 IERVOLINO Micaele 1993 RR019 RUNCARD 234183 48.19

3 11 MOHAMED ABUKAR Abdulkad 1995 RR021 RUNCARD AIA 124016 50.46

4 24 CENTRACCHIO Sandro 1988 PE173 ASD RUNNERS PESCARA 52.11

CATEGORIA M (1980-1984)

Arr Pett. Atleta Anno Società Tempo

1 20 MAGGISANO Antonio 1984 CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA 44.03

2 99 RODA’ Filippo 1981 RC348 ATLETICA SCIUTO 49.29

3 70 LO FARO Antonino 1980 RC366 ATLETICA BARBAS 52.46

CATEGORIA M (1975-1979)

Arr Pett. Atleta Anno Società Tempo

1 23 EMILI Vincenzo 1976 RR004 RUNCARD 226722 47.03

2 28 TAGLIERI Valerio 1978 RC348 ATLETICA SCIUTO 47.37

3 3 LIONETTI Alessandro 1977 SM40 RM311 PUROSANGUE ATHLETICS CLUB 55.30

CATEGORIA M (1970-1974)

Arr Pett. Atleta Anno Società Tempo

1 95 PECORA Giovanni 1973 AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 45.30

2 7 VAZZANA Fabio 1973 RC332 ATLETICA OLYMPUS 45.49

3 25 GATTUSO Demetrio 1973 RC033 ATL.MINNITI 47.58

CATEGORIA M (1965-1969)

Arr Pett. Atleta Anno Società Tempo

1 72 MUCCIOLA Fabio 1966 RC366 ATLETICA BARBAS 46.58

2 30 DESI’ Giovanni 1965 RR002 RUNCARD 17669 48.24

3 98 PRATICO’ Demetrio 1968 RC348 ATLETICA SCIUTO 49.11

CATEGORIA M (1960-1964)

Arr Pett. Atleta Anno Società Tempo

1 26 LUMICISI Vincenzo 1963 CZ234 VIOLETTACLUB 49.04

2 31 TRIPODI Giovanni 1963 ME591 A.S.D. PODISTICA MESSINA 49.22

3 19 SCARCELLA Ruggero 1961 CZ234 VIOLETTACLUB 51.32

CATEGORIA M (1955-1959)

Arr Pett. Atleta Anno Società Tempo

1 13 CALLUSO Francesco 1958 CZ234 VIOLETTACLUB 51.32

2 80 GIOFFRE’ Natale 1955 RC379 A.S.D. RUNNING BAGNARA 54.26

3 39 SALEMI Santo 1955 RR008 RUNCARD 193715 1h07:58

CATEGORIA M (1950-1954)

Arr Pett. Atleta Anno Società Tempo

1 89 MELISSARI Antonino 1954 RC378 CORRI CON NOI PALMI 57.32

CATEGORIA M (1949 e prec)

Arr Pett. Atleta Anno Società Tempo

1 21 TRIPODI Vincenzo 1942 RC348 ATLETICA SCIUTO 1h15:40

2 84 LIBRI Pasquale 1939 RR023 RUNCARD ASI 186881 1h16:06

3 40 FRANGIPANE Umberto 1940 RR010 RUNCARD 227498 1h31:30

CORSA COMPETITIVA DONNE (12,5 km)

CLASSIFICA GENERALE – VINCITRICI ASSOLUTE

Arr Pett. Atleta Anno Società Tempo

1 18 ARCO Caterina 1978 RC366 ATLETICA BARBAS 48:36:00

2 97 BENEDETTI Ginevra 1968 RC348 ATLETICA SCIUTO 49:09:00

3 73 MARTINELLI Angela 1975 RM311 PUROSANGUE ATHLETICS CLUB 53:14:00

CATEGORIA F (1985-1996)

Arr Pett. Atleta Anno Società Tempo

1 67 COLOCCI Daniela 1992 RR022 RUNCARD 234411 56.02

2 16 FIORENZA Yasmin 1990 ME110 A.S. DIL. TORREBIANCA 59.02

3 94 ALBANESE Serena 1987 F RC368 ASD RUNNING PALMI 1h02:14

CATEGORIA F (1980-1984)

Arr Pett. Atleta Anno Società Tempo

1 83 BRUZZESE Rosanna France 1984 RM069 PODISTICA SOLIDARIETA’ 1h01:42

CATEGORIA F (1975-1979)

Arr Pett. Atleta Anno Società Tempo

1 18 ARCO Caterina 1978 RC366 ATLETICA BARBAS 48.36

2 73 MARTINELLI Angela 1975 RM311 PUROSANGUE ATHLETICS CLUB 53.14

3 100 SURACI Agata Maria 1976 RC348 ATLETICA SCIUTO 58.24

CATEGORIA F (1970-1974)

Arr Pett. Atleta Anno Società Tempo

1 14 CARACCIOLO Maria 1973 RC348 ATLETICA SCIUTO 57.50

2 27 PUGLIESE Valeria Irene 1974 RC348 ATLETICA SCIUTO 1h06:27

CATEGORIA F (1965-1969)

Arr Pett. Atleta Anno Società Tempo

1 97 BENEDETTI Ginevra 1968 RC348 ATLETICA SCIUTO 49.09

2 38 DE STEFANO Graziella 1965 CZ234 VIOLETTACLUB 1h06:30

3 68 TAIANI Monica 1967 CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA 1h21:22

CATEGORIA F (1960-1964)

Arr Pett. Atleta Anno Società Tempo

1 90 PANUCCIO Paola 1963 RM041 G.S. BANCARI ROMANI 1h00:27

CORSA NON COMPETITIVA UOMINI (4,5 km)

CLASSIFICA GENERALE VINCITORI ASSOLUTI

Posizione Cognome Nome Anno Categoria Pett. Tempo

1 SAMOUDI Hassan 1980 MASCHIO ANNI 35-44 4009 12’34”

2 DI PIETRO Federico 1998 MASCHIO ANNI 20-34 2595 13’17”

3 EL KARROUMI Bilal 2002 MASCHIO ANNI 16-17 4008 13’27”

CATEGORIA A UOMINI ANNI 0-11

Posizione Cognome Nome Anno Pett. Clas. Gen.

1 NUCARA Marco 2008 2137 152

2 GRECO Bruno 2008 1516 205

3 PAINO Giuseppe 2009 78 228

CATEGORIA B UOMINI ANNI 12-13

Posizione Cognome Nome Anno Pett. Clas. Gen.

1 SCAPPATURA Antonio 2006 2221 42

2 MARTINO Angelo 2007 1512 51

3 ZAGARI Alessandro 2007 51 66

CATEGORIA C UOMINI ANNI 14-15

Posizione Cognome Nome Anno Pett. Clas. Gen.

1 MARINO Domenico 2004 4002 119

2 TERRANOVA Gabriele 2005 119 207

3 DECUMIS Fabrizio 2004 1496 221

CATEGORIA D UOMINI ANNI 16-17

Posizione Cognome Nome Anno Pett. Clas. Gen.

1 EL KARROUMI Bilal 2002 4008 4

2 EL BADAOUI Mohamed 2002 4010 5

3 MARTINO Andrea 2003 2635 21

4 PANSERA Francesco 2003 206 30

CATEGORIA E UOMINI ANNI 18-19

Posizione Cognome Nome Anno Pett. Clas. Gen.

1 GIGLIETTA Samuele 2001 473 47

2 CAMPOLO Marco 2001 123 122

3 SCUTELLA’ Evigheny 2000 389 146

CATEGORIA F UOMINI ANNI 20-34

Posizione Cognome Nome Anno Pett. Clas. Gen.

1 DI PIETRO Federico 1998 2595 3

2 CENTO Maurizio 1985 3687 6

3 LAVROV Marco 1998 4007 7

4 CHININEA Emilio 1985 3689 8

CATEGORIA G UOMINI ANNI 35-44

Posizione Cognome Nome Anno Pett. Clas. Gen.

1 SAMOUDI Hassan 1980 4009 2

2 GIUNTA Francesco 1975 569 22

3 RISO Giorgio 1978 361 24

4 ANDRIA Alessandro 1975 29 28

CATEGORIA H UOMINI ANNI 45-54

Posizione Cognome Nome Anno Pett. Clas. Gen.

1 RIPEPI Demetrio 1973 556 12

2 TALIA Antonio 1968 204 14

3 SACCA’ Giuseppe 1969 3684 18

CATEGORIA I UOMINI ANNI 55-64

Posizione Cognome Nome Anno Pett. Clas. Gen.

1 ABRAMO Giovanni 1962 2634 9

2 NUNZIO Zavettieri 1964 2224 27

3 LATELLA Fortunato 1964 12 29

CATEGORIA L UOMINI ANNI 65-74

Posizione Cognome Nome Anno Pett. Clas. Gen.

1 MALASPINA Giacomo 1952 58 106

2 MANDRAFFINO Tommaso 1954 3688 112

3 MINNITI Francesco 1946 544 135

CATEGORIA M UOMINI ANNI 75 e oltre

Posizione Cognome Nome Anno Pett. Clas. Gen.

1 FALCO Domenico 1939 39 323

2 POLIMENI Pasquale 1943 6 330

3 INFANTINO Antonino 1927 903 512 il più anziano

CORSA NON COMPETITIVA DONNE (4,5 km)

CLASSIFICA GENERALE VINCITRICI ASSOLUTE

Posizione Cognome Nome Anno Pett. Tempo

36 IOCULANO Teresa 1983 460 17’14”

43 FERRI Sara 1985 2122 17’32”

2 ALOI Ylenia 1995 904 19’18”

CATEGORIA A DONNE ANNI 0-11

Posizione Cognome Nome Anno Pett. Clas. Gen.

1 CASTELLO Eleonora 2008 1 161

2 PASCONE Sofia 2010 1698 204

3 VAZZANA Vittoria 2008 943 312

CATEGORIA B DONNE ANNI 12-13

Posizione Cognome Nome Anno Pett. Clas. Gen.

1 DE FRANCO Letizia 2007 219 403

2 MATTIOLI Anna 2007 112 404

3 MARRA Giorgia 2007 2607 518

CATEGORIA C DONNE ANNI 14-15

Posizione Cognome Nome Anno Pett. Clas. Gen.

1 COSTANTINO Giulia 2005 928 307

2 PICCOLO Antonella 2004 81 597

CATEGORIA D DONNE ANNI 16-17

Posizione Cognome Nome Anno Pett. Clas. Gen.

1 ZAMPOGNA Francesca 2003 1520 384

2 STILLITANO Miriam Cri 2002 55 262

3 SCOPELLITI Alessandra 2002 432 500

CATEGORIA E DONNE ANNI 18-19

Posizione Cognome Nome Anno Pett. Clas. Gen.

1 PRATICO Marta 2001 2207 325

2 GALLO Ilaria Maria 2000 909 349

3 OCELLO Alessia 2001 3663 369

CATEGORIA F DONNE ANNI 20-34

Posizione Cognome Nome Anno Pett. Clas. Gen.

1 FERRI Sara 1985 2122 44

2 ALOI Ylenia 1995 904 128

3 AMBUSTO Simona 1987 573 136

4 ALECCI Lidia 1997 70 145

5 ZUMBO Maria Elisa 1986 2604 159

CATEGORIA G DONNE ANNI 35-44

Posizione Cognome Nome Anno Pett. Clas. Gen.

1 IOCULANO Teresa 1983 460 37

2 RICHICHI Florinda 1975 2201 131

3 IACOPINO Sabrina 1984 2611 171

4 BATTAGLINI Sara 1981 4016 180

CATEGORIA H DONNE ANNI 45-54

Posizione Cognome Nome Anno Pett. Clas. Gen.

1 GALLUZZO Dora 1970 542 133

2 PIRROTTA Antonella 1973 1495 184

3 FAMILIARI Domenica 1968 426 187

CATEGORIA I DONNE ANNI 55-64

Posizione Cognome Nome Anno Pett. Clas. Gen.

1 BARRECA Paola 1960 543 134

2 LEOPATRI Santina 1964 75 208

3 CATANESE Assunta 1957 3656 408

CATEGORIA L DONNE ANNI 65-74

Posizione Cognome Nome Anno Pett. Clas. Gen.

1 TRAVIA Mirella 1953 2112 310

2 CRIACO Annunziata 1953 15 381

3 DE LUCA Concetta 1950 2107 591