Commemorazione Falcone, Siclari: “la buona politica sia esempio di legalità”

“La buona politica deve lavorare a supporto della legalità sia attraverso le leggi ma, soprattutto, attraverso gli esempi e in una giornata così importante è fondamentale lanciare un messaggio di speranza perché affinché la morte di Falcone non sia stata vana serve essere l’esempio sano e concreto di come la nostra terra possa risorgere rinnegando ogni forma di criminalità organizzata.

Ecco perché credo che il miglior modo per noi calabresi di commemorare Falcone è proprio a San Luca dove, finalmente, dopo 12 anni lo Stato torna a garantire la democrazia e sono orgoglioso di essere stato tra i pochissimi politici ad essere vicino e presente, disposto anche a mettermi in gioco su appello di Klaus Davi, per questa terra fatta di gente per bene che merita riscatto. Insieme siamo riusciti ad ottenere un grande risultato e sono certo che non esista modo migliore di commemorare chi ha sacrificato la sua vita per liberare la nostra sala piaga della ‘Ndrangheta. Il sistema Stato, politica e antimafia deve lavorare in sinergia per incentivare gli imprenditori ad investire al Sud perché è una terra ricca di potenziale dobbiamo solo lavorare insieme per infondere fiducia sempre di più nello Stato. Ringrazio le Forze dell’ordine, la Procura, la Prefettura e tutte le istituzioni che ogni giorno lavorano per garantire la legalità in questa terra”.

Lo ha dichiarato il senatore forzista in occasione della giornata dedicata al ricordo del magistrato che, insieme al collega Borsellino, ha definitivamente cambiato il modo di combattere la criminalità organizzata.