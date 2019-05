Comitato Pro Centro Dialisi di Taurianova: “Si aspettano ancora i medici “nuovi”

Condividi

Il Comitato “Pro Centro Dialisi di Taurianova” si chiede come mai, dopo 20 giorni dalla riunione in Prefettura e dopo le varie iniziative per porre fine alle criticità relative alla carenza di personale medico, non si muove foglia. Eppure è disponibile una graduatoria da cui poter attingere per assumerli.

Si ribadisce: cosa si aspetta a farlo? Le emergenze si superano non solo con i sacrifici dei medici superstiti sul “campo di battaglia”, ma anche velocizzando i percorsi bucratico-amministrativi..! Su questo fronte, a quanto pare, nonostante l’impegno formale della Commissione Straordinaria e la fattività del Dr. Forte, non si registrano cambiamenti di rotta. Bisogna agire di corsa! Chi sono le persone che di fatto paralizzano l’Ufficio che gestisce le assunzioni del personale? Scovatele, per carità… ! La “buona sanità” la fanno anche loro…! Anche se non se ne rendono conto.

Pino Pardo,

Presidente Comitato di Tutela “Pro-Centro Dialisi” di Taurianova