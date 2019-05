Cittanova – Presentazione del progetto School Experience Festival

Condividi

Si terrà lunedì 6 maggio, presso il Cinema Teatro “Gentile” di Cittanova (RC), la presentazione del progetto School Experience Festival, ideato da Giffoni Experience, che vedrà coinvolti in autunno (dal 4 all’8 novembre) centinaia di ragazzi delle Scuole Secondarie di Primo Grado di Cittanova e Rizziconi in un Festival del Cinema a loro dedicato e realizzato in partenariato con la SRC – Scuola di Recitazione della Calabria, diretta da Walter Cordopatri e patrocinata dall’amministrazione comunale di Cittanova.

School Experience Festival è un festival itinerante, realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola e promosso da MIUR e MIBAC, che coinvolgerà quattro città – San Donà di Piave, Cittanova, Nuoro e Palermo – ideato da Giffoni Experience, con l’obiettivo di sensibilizzare e formare allievi delle Scuola di ogni ordine e grado – primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado – attraverso l’utilizzo del linguaggio cinematografico e audiovisivo. Da sempre infatti, l’obiettivo di Giffoni Experience è stato quello coinvolgere i ragazzi, obiettivo che si rinnova grazie a questo nuovo progetto che assume, proprio per il fatto di essere un festival itinerante, una notevole importanza. Andare incontro ai ragazzi di tutta Italia, non solo idealmente ma anche fisicamente, vuol dire rispondere alle loro aspettative e ai loro bisogni, agire sul territorio trasformando le difficoltà – fragilità sociale, economica, povertà educativa e carenza di servizi e infrastrutture – in opportunità.

Grazie a questo progetto, si consolida ulteriormente il legame tra la SRC – Scuola di Recitazione della Calabria ed il Giffoni Experience, collaborazione avviata più di due anni fa, alla nascita della SRC, e che oggi si concretizza in attività e progetti di notevole rilevanza formativa e culturale.

Alla presentazione del progetto School Experience Festival, interverranno: l’ideatore, fondatore e direttore del Giffoni Claudio Gubitosi, il direttore della SRC Walter Cordopatri. Presenza straordinaria sarà quella di Giorgio Colangeli, coordinatore didattico della SRC. Porteranno i loro saluti, inoltre, il sindaco di Cittanova, Dott. Francesco Cosentino, e il sindaco di Rizziconi, Dott. Alessandro Giovinazzo.

Durante l’incontro, al quale parteciperanno gli allievi delle scuole coinvolte, di Cittanova e Rizziconi, verrà inoltre presentato il cortometraggio “Sorpresa di Natale”, ultima produzione targata SRC, diretto da Salvatore Romano, noto regista e docente della Scuola, che illustrerà il lavoro.

Le attività del 06 maggio non si concluderanno al termine della presentazione, ma proseguiranno nel pomeriggio presso il Polo Solidale della Legalità “F. Vinci”, dove il direttore Gubitosi incontrerà gli allievi della SRC i quali avranno il privilegio di vivere un momento formativo e di dialogo con l’ideatore del più importante festival per ragazzi del mondo.

La SRC, che si prepara a questa giornata con entusiasmo, si conferma punto di riferimento, sia per la formazione di aspiranti attori, ma anche per la realizzazione di attività e progetti che contribuiscano allo sviluppo culturale e socio-economico non solo del territorio, ma dell’intera regione, grazie a collaborazioni e partnership importanti e di rilievo internazionale, come il Giffoni, valore aggiunto dell’intera offerta culturale proposta.